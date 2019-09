Even afzetten voor de deur kan niet meer bij deze Haagse basisschool

“Nee, u mag hier niet in”, roepen twee leerlingen van de Christelijke Montessorischool De Abeel in Den Haag resoluut tegen een verbaasde automobilist. Ze strekken beiden een arm over het verkeershek aan het einde van de straat en maken een stopteken. Een van de twee, Aaf uit groep 8, staat de bestuurder professioneel te woord. “O, u moet hier schilderen. Dan mag u om de hoek parkeren.” Verkeersregelaar Richard Hendriks knikt goedkeurend en wijst de bestuurder op een vrije plek.

De weg die langs de ingang van de school loopt, is vanaf vorige week woensdag tot komende vrijdag als proef de eerste ‘schoolstraat’ van Nederland. Aan het begin en het einde van de schooldag wordt de smalle straat een half uur afgesloten voor auto’s. Zo moet de straat veiliger worden voor de schoolkinderen en hun ouders.

Vader Lesther de Bruin vindt de afzetting een goede oplossing. Hij staat rustig met zijn fiets aan de zijkant van de weg, wachtend op zijn dochter. “Dat kon eerder echt niet. Er staan hier aan twee kanten auto’s geparkeerd. Als dan één auto op de weg stopt, kan er geen andere meer langs. Ik kwam overal wel tussendoor met mijn fiets, maar er stond altijd een file, waardoor de bakfietsen naar de stoep uitweken. Overal schoten kinderen tussendoor. Gevaarlijk.”

Moeder Nelleke van der Burg staat aan de overkant, zij is de moeder van Aaf en kijkt trots naar de jonge verkeersregelaar. Ze vertelt dat ze weleens bijna is aangereden in de straat. “Iemand parkeerde in, maar nam een stukje stoep mee, waar ik liep. Hij miste me maar net.”

Beeld Inge Van Mill

De situatie in de Abeelstraat leidde nog niet tot zware ongelukken. Toch kaartten de ouders en de schoolleiding de verkeersonveiligheid met succes aan bij de gemeente Den Haag. “We richten al vaak schoolzones in”, verklaart een woordvoerder. “Dat is iets anders dan de schoolstraat: automobilisten wordt daar gevraagd langzaam te rijden en extra op te letten. Dat zou de situatie bij deze school niet veiliger maken. Deze proef hebben we afgekeken van België en Italië.”

Pilot

Dus zet verkeersregelaar Hendriks elke dag twee keer het hek neer. De pilot verloopt redelijk goed, “maar het probleem van de drukte wordt enigszins verplaatst naar de naastgelegen straat”.

Daar zijn twee kiss-and-rideplekken gereserveerd, waar ouders even met hun auto mogen stilstaan om hun kroost af te zetten of op te halen. Helaas heeft iemand zijn auto vandaag ‘gewoon’ op een van die plaatsen geparkeerd. Hendriks schudt zijn hoofd. “Al jarenlang verbaas ik me erover dat mensen totaal geen borden lijken te lezen. Ik geef de problemen als de proef is afgelopen door aan de wethouder.”

Dan vraagt de gemeente ook de schoolleiding, ouders en omwonenden hoe het project is bevallen. Volgens de woordvoerder van de gemeente is het goed mogelijk dat zij de schoolstraat daarna vaker toepast.

Aaf en haar schoolgenoot uit groep zeven zien alleen maar voordelen aan het project. Zij vinden het belangrijk dat de ouders op deze manier geen kans krijgen te snel door de straat te rijden. “En het was leuk dat we vandaag een half uur eerder uit de les mochten.”

Lees ook:

Verderop parkeren, het laatste stukje fietsen: een oplossing voor parkeerproblemen?

P+F, Parkeren en dan verder Fietsen, wordt de toekomst. Een experiment bij het EK Wielrennen in Alkmaar begint wat moeizaam.

Salzburg onderneemt actie tegen ‘taxi-ouders’ bij scholen

De oudertaxi, zo noemen ze in Oostenrijk ouders die hun kind ‘s ochtends met de auto naar school brengen en hen dan het liefst ín het schoolgebouw zouden afzetten.