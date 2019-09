Euthanasie-arts niet schuldig aan moord

Ze hoefde niet te controleren of de wilsonbekwame vrouw nog steeds wilde sterven. De rechtbank zag daar geen noodzaak toe, omdat de vrouw niet meer coherent kon praten.

“Diep dement betekent in dit geval: een mevrouw die haar eigen spiegelbeeld niet meer herkent, die angstig en onrustig was, die twintig keer per dag riep dood te willen en op deuren en ramen bonkte”, zei de voorzitter van de rechtbank. Het zou misschien ‘medisch zorgvuldig’ kunnen zijn om wel met de vrouw te blijven praten over haar doodswens, maar bij iemand die de portee daarvan niet begrijpt ‘kunnen wij er de noodzaak niet van inzien’, aldus de rechter.

Ze benadrukte dat de arts uiterst zorgvuldig handelde door de vrouw langdurig te observeren, uitgebreid met de familie te spreken en onafhankelijke artsen te raadplegen. Dat ze de vrouw eerst een slaapmiddel in de koffie gaf, zonder dat tegen de patiënte te zeggen, is volgens de rechter ook medisch zorgvuldig.

Het Openbaar Ministerie legde de arts moord ten laste, maar eiste geen straf. Het OM ging ervan uit dat de vrouw de beste intenties had. Ze deed wat de patiënte en de familie wilden.

Toch wilde het OM een principiële uitspraak van de rechter. Daarbij draait het om de vraag hoe artsen moeten omgaan met patiënten die niet meer wilsbekwaam zijn en hun eigen dood niet meer goed kunnen begrijpen, maar nog wel kunnen communiceren. Mogen artsen hen op basis van een op papier vastgelegde doodswens euthanasie verlenen? Of kan dat niet als ze die wens mondeling soms ook tegen lijken te spreken? Volgens het OM was daarvan in dit geval sprake, en had de arts in gesprek moeten blijven met de vrouw.

Artsen angstiger en voorzichtiger

De euthanasiezaak deed veel stof opwaaien. Het is voor het eerst sinds euthanasie in 2002 wettelijk werd geregeld, dat een arts zich voor de rechter moest verantwoorden. Artsen geven aan dat zij angstiger en voorzichtiger zijn geworden bij euthanasie.

Afgelopen jaar daalde voor het eerst het aantal meldingen van euthanasie. Het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek) denkt dat dat samenhangt met deze rechtszaak. De artsen van het expertisecentrum, die vooral euthanasiezaken behandelen waar andere artsen zich onvoldoende raad mee weten, zagen het aantal euthanasieverzoeken op hun bordje het afgelopen jaar juist met 15 procent toenemen. Dat zijn aanwijzingen dat het lastiger geworden is om euthanasie te krijgen, zeker als de afweging complexer is en daarmee voor een arts risicovoller.

