Europol: coronacrisis serieuze bedreiging voor digitale veiligheid

De actieve internetcriminelen zijn reden voor Europol om te concluderen dat de coronacrisis niet alleen een bedreiging is voor de volksgezondheid, maar ook een serieus risico is voor onze digitale veiligheid. Criminelen maken volgens de Europese politieorganisatie misbruik van de angst bij mensen voor het virus en de grote behoefte aan informatie. En juist nu kan dat grote gevolgen hebben. Zo moest een ziekenhuis in Tsjechië eerder deze maand het hele IT-systeem platleggen nadat het te maken kreeg met een cyberaanval. Operaties werden uitgesteld en patiënten doorgestuurd naar andere ziekenhuizen.

Internetcriminelen richten zich ook op Nederlanders. Hoewel nog geen opvallende toename te zien is in de politiecijfers over online misdrijven, ziet de politie wel dat met nepmails wordt ingespeeld op de actualiteit. Neem de phishingmails en -sms'jes, zogenaamd afkomstig van Nederlandse banken, die reppen over het aanvragen van een antibacteriële bankpas. Wie klikt, wordt gevraagd betaalgegevens in te vullen. De Consumentenbond waarschuwt ook voor een app voor Android-telefoons die zogenaamd de actuele verspreiding van het virus in Nederland laat zien. Wie de app installeert, heeft meteen gijzelsoftware op zijn telefoon staan die bestanden versleutelt.

Het is op dit moment nog moeilijk in te schatten hoe groot de totale schade gaat zijn van de online ‘coronamisdrijven’. Cybersecuritybedrijven melden vooral wat ze internetcriminelen zien ondernemen, het is onbekend hoeveel mensen en bedrijven er daadwerkelijk intrappen.

De cijfers over acties van de criminelen liegen er niet om. Zo detecteerde het beveiligingsbedrijf Barracuda Networks alleen al deze maand dik 9000 aanvallen met phishingsmails die naar het virus verwijzen. In januari, toen corona nog vooral in China speelde, waren het er 137. En volgens cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks is het aantal geregistreerde domeinnamen rond corona de afgelopen weken met meer dan 100.000 toegenomen. Niet al die sites zullen frauduleus zijn, merkt het bedrijf op. Maar zo’n enorme groei is wel erg verdacht.

Europol waarschuwt dat het niet alleen om phishing of malware gaat. Er is ook een groeiende vraag naar online kinderporno, ziet de organisatie. Op internetfora die daarvoor misbruikt worden, zinspelen deelnemers op de mogelijkheden die de huidige situatie van thuisisolatie bieden om nieuw materiaal te maken.

