Europa moet Nederland op het matje roepen voor de asielcrisis, vindt Europarlementariër Sophie in ’t Veld

Europarlementariër Sophie in ’t Veld heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over de crisis in de asielopvang. Het dagelijkse bestuur van de EU moet ingrijpen in Nederland, vindt de D66-politicus.

U stelt een ‘inbreukprocedure’ voor. Hoe werkt dat precies?

“Voor de duidelijkheid: een inbreukprocedure betekent niet dat Nederland straf krijgt van de Europese Commissie. Het is een procedure die kan worden gestart als een lidstaat zich niet aan de Europese wet houdt en die meestal begint met een brief aan de lidstaat, waarin de Commissie vraagt waarom het land zich niet aan de wet houdt. De procedure kan eindigen bij het Europese Hof, maar dat gebeurt niet snel. In een inbreukprocedure uit 2013 tegen Frankrijk vanwege de vluchtelingensituatie in Calais zit nog steeds geen schot.

Wéér buiten slapen bij Ter Apel In de nacht van zaterdag op zondag hebben bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zo’n 300 vluchtelingen buiten geslapen, meldt het Coa. In de nacht van vrijdag op zaterdag waren dat er zo’n 250. De aantallen piekten de afgelopen week; donderdag sliepen er voor het eerst ongeveer 300 mensen buiten.

“Waar het mij om gaat, is dat we in Europa afspraken hebben over de minimale criteria waaraan opvang van mensen moet voldoen. Niet alleen Nederland, maar ook andere landen zoals Griekenland, Frankrijk en Polen hebben bewust beleid om zo min mogelijk te doen aan die opvang. Allemaal vanuit het idee van een afschrikwekkende werking. Maar zo werkt het niet, want mensen zijn gevlucht voor oorlog. Of op zoek naar werk. Dat is in mijn optiek ook geen misdaad, daar zou met de huidige arbeidstekorten ook best gebruik van kunnen worden gemaakt.”

U heeft het over het beleid van de afgelopen jaren. Uw eigen partij schreef daar ook aan mee.

“We hebben in Nederland een coalitiesysteem. Als D66 de absolute macht zou hebben, was dit niet gebeurd, maar we hebben nu te stellen met andere partijen. De VVD zwaaide de afgelopen jaren hierover de scepter en D66 heeft geprobeerd dat bij te sturen.”

Volgens sommigen passeert Den Haag nu al gemeenten om de asielcrisis op te lossen. Denkt u niet dat dat sentiment als Brussel zich ermee gaat bemoeien?

“Om te beginnen vind ik ‘Brussel’ al geen goede term, dat klinkt alsof het een of andere externe instantie is. Terwijl: Nederland heeft mede aan deze wetten gewerkt. Dan heb je de verantwoordelijkheid om ze vervolgens uit te voeren. Hoe je dat doet, daar gaat Brussel verder niet over.

Sophie in ’t Veld spreekt in het Europees Parlement. Beeld ANP

“De vraag is of Nederland nu kan repareren wat er in de afgelopen jaren is afgebroken aan opvangcapaciteit. Ik verwijt de Europese Commissie wel dat er geen toezicht is gehouden op wat landen doen aan hun capaciteit. Nu doen lidstaten constant alsof ze overvallen worden door de aantallen mensen, maar dat kan gewoon niet het geval zijn. Ze kunnen zich daar niet achter blijven verschuilen.”

Hoe moeten overheden omgaan met de boosheid van burgers?

“Lokale overheden hebben nu op allerlei niveaus grote uitdagingen. Natuurlijk maken zij zich oprecht zorgen, maar mensen in de openlucht laten slapen met onvoldoende voedsel en medische hulp, dat is geen optie.

“Dat mensen zich afvragen wat voor gevolgen de komst van een azc zal hebben, dat snap ik, maar racistische leuzen roepen, dat kán gewoon niet. Ik vind ook wel dat we met z’n allen de héle tijd boos zijn. Het wordt ook weleens tijd om solidair te zijn. We moeten allemaal ons steentje gaan bijdragen.”

