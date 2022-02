Eunice is officieel een ‘zware storm’

- Vanaf 14 uur geldt code rood voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. In vrijwel het hele land worden zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur. In de loop van de middag groeide Eunice uit tot een zware storm.

- Er rijden vanaf 14 uur dan ook geen treinen meer in het hele land, op Schiphol zijn honderden vluchten geannuleerd. Ook stoppen veel bussen en trams met rijden.

- Vrijwel alle test- en vaccinatielocaties gaan dicht, evenals verschillende attractieparken en gemeentehuizen.