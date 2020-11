EU-Hof: Nederland mag niet zomaar alle Poolse arrestatiebevelen weigeren

De Nederlandse justitie mag niet zomaar weigeren om verdachten naar Polen te sturen als dat land daarom vraagt, ook al zijn er twijfels over de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in een advies dat als opsteker voor Warschau kan gelden.

Eerder dit jaar besloot de rechtbank Amsterdam om een Pool die van drugshandel werd verdacht niet over te leveren, met als argument dat hij in eigen land geen eerlijk proces dreigde te krijgen. Tegelijk werd aan het EU-Hof in Luxemburg gevraagd of dit als algemeen beleid mag gelden voor alle Poolse verzoeken, gezien de stelselmatige beïnvloeding van het justitie-apparaat door de conservatieve Poolse regering. Het antwoord is dus nee.

Bij een eventuele weigering moet per individueel geval worden beargumenteerd waarom juist die ene persoon in die ene rechtszaak kans loopt op een oneerlijk proces. Rechtbanken kunnen niet op voorhand alle overleveringsverzoeken van een mede-EU-land naast zich neerleggen.

Totaalweigering

Advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona oordeelt dat de “justitiële samenwerking in strafzaken is gebaseerd op de wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten en dat de weigering om een Europees arrestatiebevel uit te voeren een uitzonderlijk antwoord dient te blijven in uitzonderlijke omstandigheden”. Ook vindt de Spanjaard dat een totaalweigering kan worden opgevat “als een afkeuring van het professionele werk van alle Poolse rechters”. Het gaat vooralsnog om een advies, maar dat wordt doorgaans opgevolgd in de uiteindelijke uitspraak.

De afgelopen jaren heeft de Poolse regering, waarin de conservatieve PiS-partij de dienst uitmaakt, zich in toenemende mate bemoeid met onder meer de manier waarop rechtbanken zijn georganiseerd. Dat heeft geleid tot een zogeheten artikel 7-procedure van de Europese Unie wegens schending van rechtsstaatbeginselen.

Niet alleen justitie in Nederland deelt die zorgen. Ook een Ierse rechter besloot enkele jaren geleden om een Poolse verdachte niet naar Polen te sturen.

Lees ook:

Rechtbank Amsterdam: Poolse rechtspraak niet langer onafhankelijk, drugsverdachte blijft in Nederland

Nederland mag een man die in Polen wordt verdacht van drugshandel niet overleveren aan dat land.