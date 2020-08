Esther Haverkort (40) herstelt al een half jaar van corona: ‘Niets doet het meer zoals het hoort’

Ze tellen niet mee in de opnamecijfers van de Nederlandse ziekenhuizen, hun besmetting met het coronavirus is daarvoor niet ernstig genoeg. Toch ondervinden duizenden ‘corona-positieven’ thuis de meestal langdurige gevolgen van hun infectie. Het zijn stille geïnfecteerden, zoals Esther, Bob en hun kinderen.

“Er viel een vaas met bloemen om op het visgraat-parket, het water trok al in het hout, maar we hadden de kracht niet om een dweiltje te pakken en de rommel op te ruimen.”

Alsof alle energie uit haar en haar gezin was weggezogen en lamlendigheid voor onbepaalde tijd de norm werd. Zo voelde Esther Haverkort uit Haarlem zich wekenlang, nadat haar partner Bob Cordemeijer begin maart was thuisgekomen van het jaarlijkse wintersportweekje in Oostenrijk met een groep collega’s van zijn afdeling. “Ik kon niet meer denken, niets meer onthouden, soms vreesde ik voor vroege dementie.”

De terugkeer uit het sneeuwzekere Sölden, in Tirol, met veiligheidshalve alleen een kus op het voorhoofd, betekende de introductie van het coronavirus in het gezin met twee jonge kinderen van drie en vijf jaar. Binnen enkele dagen werden alle vier ziek. Net als de gezinnen van de collega’s en enkele meegereisde vrienden van Bob Cordemeijer. Bij elkaar zo’n dertig personen. Ook bij hen ging onmiddellijk de thuisquarantaine in, toen nog veertien dagen.

Nog steeds vroeg naar bed

Nu, een half jaar later, is de toestand nog altijd verre van normaal. Ook bij anderen van het gezelschap. “Bob gaat nog nu nog vaak vroeg naar bed. Niets voor hem”, lacht z’n vrouw.

Esther, docent en projectmanager grootstedelijke vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam, probeerde in mei (bij de herstart van het hoger onderwijs) te beginnen als kwartiermaker in Leiden, voor voorlopig acht uur per drie dagen. Maar het blijkt zwaar, eigenlijk lukt ’t niet. Ze is nog allerminst zichzelf, van volledig energieherstel is nog steeds geen sprake. “Het virus ontregelt je hoofd en je lichaam. Niets doet het meer zoals het hoort”, zegt Esther. Onlangs zei de arbo-arts dat zij zichzelf voorlopig moet ontzien, dat ze te veel prikkels krijgt en rust moet nemen.

Esther: “In Oostenrijk werd Bob’s vriend uit Friesland ziek. Hoesten, koorts, dat soort klachten. Maar de plaatselijke huisarts hield het op griep, geen corona. Toch vertrouwde Bob het niet zo, ik evenmin. Er was geen coronatest afgenomen. Toen iedereen na een mooie week met veel uren op de skipistes weer op huis aanging, zei hij: ‘Zal ik mee naar Friesland gaan om daar te blijven?’ Hij wilde, in het geval er toch corona speelde, ons zo ontzien. Maar ik dacht: ik ben al een week alleen geweest met de kids, dus ik zei dat ik liever had dat hij naar huis kwam.”

‘Ik dacht eerst nog: dan hebben we het maar gehad’

Bob Cordemeijer kwam vrijdag thuis, hij voelde zich niet optimaal, vooral moe, maar weet dat aan de inspannende skiweek, en de reis terug. De zondag erna openbaarden de ziekteverschijnselen zich bij de gezinsleden. De een na de ander voelde zich steeds ellendiger en viel om. Esther: “Ik dacht nog aan de groepsimmuniteit waar Mark Rutte het toen nog over had, en ik meende: dan hebben we het maar gehad”. De dinsdag erna werd Esther zelf ziek.

De kinderen – Jonah van drie en Robin van vijf – waren hangerig, koortsig en hoestten. Bob (32) en Esther (40), gewoonlijk in goede conditie, voelden zich almaar benauwder. “We waren allebei behoorlijk ziek. Bob, die al astmatisch is, en ik gingen de dag na zijn thuiskomst naar de coronakliniek. Vervolgens kwam ik op de spoedpost terecht, omdat ik bijna geen lucht meer kon krijgen en geen stap meer kon verzetten. Bovendien hoestte ik intens, vanuit de diepte van m’n longen. M’n lichaam voelde zo zwaar dat ik nog geen kopje thee kon vasthouden – ik dronk door een rietje. Zelfs mijn mobieltje voelde als lood, waardoor ik niet kon bellen of appen. Zelfstandig naar het toilet lopen lukte nauwelijks. Ik deed een eeuwigheid over de trap, kapot na een paar treden.”

Surrealistisch

Ondanks het flinke zuurstoftekort in haar bloed, werd Esther niet opgenomen in het ziekenhuis. Haar toestand was niet erg genoeg. Wel werd haar saturatie via een speciale app van het ziekenhuis continu gemeten.

‘Surrealistisch’ noemt ze de periode van 37 dagen noodgedwongen thuis zijn. Met alleen de tuin als ontsnapping aan binnen. “Wij waren tot helemaal niets meer in staat, we lagen in bed of uitgeteld op de bank, hangend in een stoel. Boodschappen werden voor ons gedaan. Familie, vrienden en ook de buurvrouw verzorgden ons. Door pannetjes met eten op veilige afstand buiten bij de voordeur neer te zetten, waarna wij ze met moeite binnen haalden. Bizar allemaal. Ik kan me niet heugen dat we ooit zó ziek zijn geweest.”

Tot overmaat van ramp, net toen de quarantaine op haar einde liep, kregen de kinderen krentenbaard, een besmettelijke huidinfectie. Door hun verminderde weerstand. Esther gaat sinds kort naar de speciale corona-fysiotherapie. “Ik heb gemerkt dat het zelf werken aan je herstel, zoals wij beiden deden, niet lukt. Het is te veel, je kunt dat niet aan, het zorgt voor een enorme overbelasting en de grote terugval zoals ik die heb gehad. Vandaar dat ik nu word begeleid door een revalidatie-fysiotherapeut. Om weer op krachten te komen.”

