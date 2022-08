Esther Bout (53) had een legionella-infectie: ‘De dood was niet ver weg’

Het begon op de dag dat ze de hortensia’s water gaf in haar tuin. Vanwege een slijmbeursontsteking deed ze dat niet zoals gewoonlijk met haar gieter, maar met de tuinslang, op de sproeistand. De volgende dag werd Bout wakker met koorts en hoofdpijn, die snel verergerde. “Ik hield het niet meer uit. Het was alsof een mannetje op drie plaatsen met een mes in m’n hoofd stak. En dat elke minuut.”

De huisarts wuifde de klachten weg als een alledaagse coronabesmetting, maar de test bij de GGD bleek negatief. Er volgde een bloedtest in het ziekenhuis en een dag later hing de huisarts aan de lijn. “‘Nu meteen naar de spoedeisende hulp’, zei die. ‘De ontstekingswaarden in het bloed zijn ontzettend hoog.’”

De diagnose: een zware longontsteking. Bout, die chronische bronchitis heeft, kreeg antibiotica, maar voelde zich niet serieus genomen. “Ik had nog steeds die stekende hoofdpijn, maar daar luisterde niemand naar. Dat heeft niets met de longontsteking te maken, kreeg ik te horen.”

Uiteindelijk wees een urinetest uit dat ze legionella heeft. Volgens het RIVM is het aantal meldingen in 2021 sterk toegenomen, ook in en om het huis. De legionellabacterie groeit in warm water, zoals dat achter kan blijven in een tuinslang. Het wordt gevaarlijk als de bacterie via druppeltjes in de longen terechtkomt.

‘Ik voelde me hoogbejaard’

Na de juiste diagnose bleek het ergste nog niet achter de rug. “De koorts liep op, ik begon te ijlen, zei dingen die nergens op sloegen. De artsen gaven me medicatie maar die sloeg niet aan, de ontstekingswaarden bleven hoog. En dat is zo belastend voor de organen dat ze het kunnen begeven. Als dan ook nog vlekken op de huid ontstaan, schijnt de dood nabij te zijn. Daar zat ik niet ver vandaan. Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad.”

Eenmaal thuis, na zes dagen in het ziekenhuis, was ze doodmoe. “Ik voelde me hoogbejaard. En zat constant te huilen. Toen pas drong de ernst tot me door van wat ik had meegemaakt. Echt traumatisch…”

Ze valt stil, legt haar bril op tafel en wrijft de tranen uit haar ogen. “Ook was mijn hoofd helemaal leeg. Alsof er niks in zat. Het is lastig te beschrijven, maar ik kon niet meer nadenken, niets meer onthouden. Ik kijk graag naar krimi’s maar na vijf minuten was ik het spoor bijster. Ook het tijdsbesef was helemaal weg. Heel beangstigend, ik heb toen ook een paniekaanval gehad.”

Lotgenotendag was warm bad

Uit tests bleek dat Bout geen hersenschade had, maar dat wel haar kortetermijngeheugen was aangetast. Een revalidatietraject bleek niet vanzelfsprekend, omdat alle aandacht uitging naar coronapatiënten. Met hulp van een longarts stelde ze zelf een team samen. Ze nam een revalidatiearts, fysisch-somatisch therapeut, ergotherapeut en diëtist in de arm.

Terugblikkend constateert ze dat weinig mensen ook maar een flauw idee hebben van wat legionella inhoudt. “Salmonella, vroegen mensen in mijn omgeving? Zelfs artsen hebben de ziekte niet op het netvlies omdat die zo weinig voorkomt. Wat ik als een warm bad ervoer was de lotgenotendag van de Stichting Veteranenziekte. Daar snapt iedereen wat je bedoelt. Tegelijk is het schrikken als je ziet hoeveel restschade sommige patiënten hebben.”

Inmiddels is ze weer aan het werk. “Nog maar twintig uur per week hè, met veel pauzes. En alleen ’s ochtends. Dan ben ik op m’n best.”

In 1999 maakte Nederland voor het eerst kennis met de rampzalige gevolgen van legionella-besmettingen. Op de Westfriese Flora in Bovenkarspel, een overdekte bloemenshow, zorgde een smerige whirlpool voor 32 doden en meer dan tweehonderd ernstig zieken. Het was ’s werelds grootste uitbraak van legionella. In 2021 nog was het raak in het Brabantse Schijndel. In november raakten zeventien mensen besmet, van wie de meesten in het ziekenhuis belandden. Eén inwoner overleed. De GGD startte een onderzoek om de oorzaak te achterhalen. Veel mogelijke bronnen, waaronder fonteinen en koeltorens op gebouwen, zijn tegen het licht gehouden, maar de legionellabacterie is nergens aangetroffen. Dat is niet uitzonderlijk: volgens de GGD wordt in 40 procent van de gevallen de bron nooit opgespoord.

Lees ook:

Na corona komt de stille doder legionella: ‘De angst voor besmetting is reëel’

De legionellabacterie nestelt zich in stilstaand water tussen 20 en 50 graden. Toen sporthallen en hotels hun installaties weer opstarten na corona, rijzen er zorgen over hun waterleidingen. Experts verschillen van mening. ‘Niemand weet hoe groot het legionellaprobleem na de coronacrisis is.’