Ervaren surfers, en toch dodelijk overvallenin de branding bij Scheveningen

Alsof er niets gebeurd is, spugen de golven hun schuim over het zand van Scheveningen. Het is ijzig stil bij het Noordelijk Havenhoofd, waar de vijf watersporters maandagavond niet uit het water terugkeerden.

Op het havenhoofd staan twee gele trucks met rode strepen van de kusthulpverlening geparkeerd. Vier lichamen zijn inmiddels gevonden, naar het vijfde slachtoffer zoeken hulpverleners nog. Hoop op een wonder ontbreekt. Dus rest de families en vrienden niets dan kijken, wachten en troosten.

“Men weet hier als geen ander dat de zee geeft en neemt. Maar de manier waarop nu zoveel jonge levens worden afgebroken, is ongekend wreed”, zal waarnemend burgemeester Johan Remkes later in de middag zeggen. Vijf mannen van 22 tot 38 jaar uit Den Haag en Delft zijn bij bij de ingang van de haven van Scheveningen om het leven gekomen.

Hulpdiensten konden een man van 40 jaar tijdig redden en naar het ziekenhuis brengen. Hij zit inmiddels weer thuis. Vier anderen konden zelfstandig uit zee komen. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer vermisten zijn, maar op sociale media doen oproepen de ronde om op het strand achtergelaten surfboards te identificeren, zodat dat met zekerheid kan worden gesteld.

Een hoop bloemenboeketten

Een dag na het noodlottige ongeluk is de sfeer aan het strand bedrukt. De watersporters maakten deel uit van de lokale surfscene. Vrienden en familie van de surfers hebben zich verzameld bij surfschool The Shore. Boven hun hoofd bromt een helikopter als een totaal overbodige geheugensteun. Jongeren met blonde surfkrullen en oudere familieleden nemen elkaar in de armen en leggen het hoofd op elkaars schouder. Ze wrijven over rug en armen. De anderhalvemetersamenleving kan even de pot op.

Voor de ingang van de surfschool hebben de bloemen zich opgehoopt. De buren van strandclub WIJ draaien met een elektrische schroevendraaier een donkere plaat met vijf witte vissen op de houten latten. Een vis voor elk van de slachtoffers. De bloemen komen eronder te liggen.

Zin in de pers heeft men niet. Het zijn bekenden, wil men bij surfschool Hart Beach nog wel kwijt. De slachtoffers waren geen naïeve beginnelingen. Ze zouden surfles geven en ervaren watersporters zijn. “Fitte, jonge, sportieve mensen die de zee kennen als hun broekzak”, vat Remkes het tijdens zijn persconferentie samen.

Een helikopter van de kustwacht hervatte dinsdagochtend de zoektocht naar de vermiste brandingsurfers bij het Noordelijk Havenhoofd van Scheveningen. Beeld ANP

Hun bedrevenheid in het water maakt het ongeluk moeilijk te begrijpen, ook voor de instanties. “Hoe kon het dat mensen met zoveel ervaring op een plek die goed bekend was toch volkomen overvallen zijn. Maar ook: hoe kon het dat bij het ene havenhoofd zich een drama afspeelt, terwijl bij het andere havenhoofd, nog geen 100 meter verder, tot laat werd doorgesurfd?”, vraagt Remkes zich af. “Toen aan het begin van de avond een groep mensen ging surfen, had niemand verwacht dat een deel níet thuis zou komen.”

