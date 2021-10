Eropuit met een coronapolsbandje in plaats van steeds die QR-code, hoe waterdicht is dat?

Je stapt het café binnen en laat je pols zien, waar een gekleurd bandje omheen zit. De kastelein weet door de kleur meteen dat je recent negatief bent getest op corona, of dat je een geldig herstel- of vaccinatiebewijs hebt.

Veel handiger dan steeds dat gedoe met telefoons, QR-codes en identiteitsbewijzen, denken steeds meer gemeenten. In een toenemend aantal plaatsen kun je bij een zogenaamd ‘coronacheckpoint’ een coronapolsbandje halen op vertoon van een negatieve testuitslag, herstel- of vaccinatiebewijs in combinatie met je identiteitsbewijs. Zo’n polsbandje mag van het kabinet 24 uur gelden als coronabewijs.

Mobiele controlepunten

In Rotterdam komen vrijdag en zaterdag twee van zulke mobiele controlepunten op plekken waar veel populaire horeca is. Het bandje dat daar kan worden opgehaald heeft elke dag een andere kleur.

Ook in Zwolle komen in ieder geval twee weekends lang twee controleposten waar een polsband gehaald kan worden. Bij een van de twee locaties kun je je ook laten testen, al is daar wel een afspraak voor nodig. Zodra de negatieve uitslag bekend is, krijgen bezoekers van de testlocatie ook een polsbandje.

Ook Den Haag, Roosendaal en Oosterhout krijgen vanaf dit weekend polsbandjespunten. Utrecht overweegt het systeem, maar daar wordt nog overlegd met horeca-eigenaren en de gemeente.

‘Geen enkel systeem is waterdicht’

In Alkmaar en Breda werd afgelopen weekend voor het eerst met de bandjes gewerkt. In Breda is het ‘heel goed bevallen’, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Ondernemers zijn veel tijd kwijt aan het controleren van de QR-codes, en hierin konden we ze ondersteunen.” Breda zal de polsbandjes blijven inzetten zolang er een coronatestbewijs wordt gevraagd in de horeca en andere uitgaansgelegenheden.

Vanaf dit weekend doen ook de Pathé-bioscoop en het theater mee. Bij voetbalclub NAC Breda werd al eerder gewerkt met eigen coronapolsbandjes. De gemeente heeft met de club afgesproken dat die bandjes voortaan ook geldig zijn in horeca in de stad.

Is het een veilig systeem? Volgens de gemeente moet je ‘heel inventief’ zijn om met bandjes te frauderen. “Ze zijn gemaakt van plastic en je kan ze eigenlijk niet afdoen zonder ze te beschadigen.” Het doorgeven van bandjes is dus echt lastig, denkt de gemeente. Bovendien doet een medewerker van het checkpoint het bandje op een professionele manier om. “Geen enkel systeem is helemaal waterdicht, maar hier kom je een heel eind mee.”

