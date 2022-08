Ernstig personeelstekort bedreigt spoedzorg in Zuid-Holland

Woon je in of rond Zoetermeer en moet je de komende weken naar de spoedeisende hulp? Dan is de kans groot dat je een stuk verder moet rijden. Met ingang van deze week verleent het LangeLand-ziekenhuis namelijk geen spoedeisende hulp meer van dinsdag- tot vrijdagochtend. Het ziekenhuis heeft onvoldoende personeel, en daarom is de spoedpost in ieder geval tot begin oktober deels gesloten. En dat is een primeur: niet eerder ging een spoedpost van een Nederlands ziekenhuis om die reden op slot.

Wie toch spoedzorg nodig heeft, wordt doorverwezen naar ziekenhuizen in de omgeving. Op basis van onder meer postcodes en de locaties van huisartsenpraktijken is een verdeling gemaakt, waardoor de Zoetermeerse patiënten grofweg evenredig worden verspreid over zes ziekenhuizen in onder meer Den Haag, Delft en Leiden. Het moet ervoor zorgen dat de aanrijtijd naar het ziekenhuis in ieder geval onder de wettelijke norm blijft.

‘Versterkt waterbedeffect’

De gedeeltelijke sluiting raakt niet alleen inwoners van Zoetermeer, maar ook het zorgpersoneel in de omringende ziekenhuizen en huisartsenposten. Want ook zij staan onder flinke druk, blijkt uit een rondgang langs verschillende zorglocaties. Door een hoog ziekteverzuim, de vakantieperiode en een algeheel gebrek aan personeel staat het water hen aan de lippen. En daar komt nu dus de zorg bij voor de extra patiënten uit Zoetermeer.

Het kan leiden tot een ‘versterkt waterbedeffect’ waarbij ook op andere plekken de spoedzorg over de kop gaat, vreest David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. “Het is in veel ziekenhuizen nu al zo druk dat zelfs een klein beetje extra werk ervoor kan zorgen dat de spoedzorg omvalt. Vergelijk het met een file op de snelweg: ook daar kan vijf procent extra verkeer het verschil betekenen tussen rijden en stilstaan.”

Extern personeel

In het Leidse LUMC – een van de uitwijklocaties – wordt nu al extern personeel ingehuurd om de gaten te dichten op de spoedeisende hulp. Want vast personeel met de juiste opleiding is ‘niet te vinden’, zegt een woordvoerder. Het LUMC wacht dus in spanning af wat de instroom van extra patiënten doet met de werkdruk. “Als het lukt om de patiënten goed te spreiden, dan is het nog wel beheersbaar. Maar ze moeten niet allemaal tegelijkertijd naar Leiden komen.”

Ook het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft beaamt dat het ziekenhuis last heeft van de krapte op de arbeidsmarkt en een relatief hoog ziekteverzuim. “Daarom houden we nauwkeurig in de gaten hoe de toestroom van de extra patiënten vanuit Zoetermeer verloopt op onze spoedeisende hulp, zodat de continuïteit van onze acute zorg altijd gewaarborgd blijft.”

‘Onwerkbare situatie’

Daarnaast wordt ook de druk op de huisartsenposten groter, vreest Aline Pikaar van Huisartsenvereniging Zoetermeer e.o. “Deze situatie is voor de relatief kleine groep zorgverleners op de huisartsenpost onwerkbaar en kan effect hebben op de kwaliteit of snelheid van zorg.” Ze denkt bovendien dat vooral de minder mobiele patiënten vaker een ambulance nodig hebben, nu de spoedpost in de eigen stad op slot zit.

Het bestuur van LangeLand belooft dat de spoedpost vanaf oktober weer op alle dagen van de week opengaat. Maar daar is onder meer de cliëntenraad van het ziekenhuis niet gerust op. Het relatief kleine ziekenhuis worstelde de afgelopen jaren met de financiën, en wordt vooral overeind gehouden door een fusie met twee grotere ziekenhuizen in de omgeving. In 2019 stelden accountants nog vast dat het LangeLand van alle Nederlandse ziekenhuizen de grootste kans maakte om failliet te gaan.

Ziekenhuis in Sneek sluit operatiekamer Het Antonius ziekenhuis in Sneek sluit per direct een van de vier operatiekamers voor een maand. Volgens het ziekenhuis zijn er te veel medewerkers ziek om alle kamers draaiende te houden. Er blijven drie operatiekamers open: twee voor geplande ingrepen en één voor spoedoperaties. De planning voor de periode daarna moet nog worden bekeken, laat een woordvoerster weten aan persbureau ANP.

