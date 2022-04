Ernst Kuipers: euthanasie mag geen ‘speelbal’ zijn van mensen buiten de medische praktijk

Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid vindt euthanasie in de eerste plaats een zaak van artsen. “We moeten opletten dat euthanasie geen speelbal wordt van mensen buiten de medische praktijk, die onder het mom van ‘artsen beschermen’ of ‘kwetsbaren beschermen’ de ruimte van de wet willen inperken.” Dat zei Kuipers (D66) maandag tijdens het congres van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.

De afgelopen jaren roerde het Openbaar Ministerie zich met die argumenten in het euthanasiedebat. Het OM stelde strafonderzoek in naar een aantal artsen en verpleeghuisarts Marinou Arends te vervolgen. Zij werd uiteindelijk ontslagen van rechtsvervolging.

Artsen zijn huiverig geworden

Ook Arends sprak tijdens het congres. Volgens haar zijn artsen huiverig geworden om euthanasie te verlenen door de scherpe opstelling van het OM. “Ik hoorde dat van artsen. Ik hoor ook dat patiënten het ‘hun arts met jonge kindertjes’ toch niet willen aandoen om euthanasie te moeten verlenen.”

Kuipers wilde achteraf niet bevestigen dat zijn kritiek over het OM ging. Wel verwees hij naar de woorden van Arends. “We moeten niet hebben dat artsen zich onder druk voelen gezet, zoals we net hoorden in de discussie. En iedereen moet de vrijheid voelen om euthanasie te kunnen vragen. We hebben in Nederland een uiterst zorgvuldige uitvoering en toetsing.”

Het aantal Nederlanders dat euthanasie krijgt stijgt al jaren op rij. Alleen in 2018 daalde het, nadat de vervolging van Arends was aangekondigd. Of dat iets te maken had met huiver bij artsen door de opstelling van het OM, is nooit komen vast te staan. Daarna groeide het cijfer weer tot ruim 7500 vorig jaar.

Coöperatie Laatste Wil

Kuipers sprak zich ook uit tegen Coöperatie Laatste Wil, die vindt dat iedereen over een zelfdodingsmiddel zou moeten kunnen beschikken. “Daarvan ben ik geen voorstander. Het gevaar van een impulsieve inname van een dodelijk middel is te groot.”



Nog nooit kregen zoveel mensen euthanasie als vorig jaar: 7666

Meer ernstig zieken kozen vorig jaar voor euthanasie. Het gaat om 4,5 procent van alle sterfgevallen. Dat is hoger dan ooit, ondanks dat veel mensen aan corona stierven.