Erdogan wil de Turkse diaspora in het stemhok. ‘Stemgerechtigde Turken in Nederland kunnen verschil maken’

Negen dagen lang konden Turken in Nederland hun stem uitbrengen voor de presidentsverkiezingen in Turkije op 14 mei. Op vier locaties (in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Deventer) gingen van 29 april tot en met 7 mei om 9 uur ’s ochtends de deuren open en om 21.00 uur weer dicht. Wat de Turkse regering hiermee voor ogen heeft is glashelder: onderdanen in het buitenland massaal naar de stembus krijgen. Die drempel moet zo laag mogelijk.

Onderzoeker Christopher Houtkamp van instituut Clingendael ziet het grotere belang: “Verkiezingen in Turkije worden tegenwoordig beslist met zeer kleine marges, van enkele procenten.”

Erdogan populairder in Nederland en Duitsland dan in eigen land

Houtkamp schreef mee aan het vorige maand verschenen rapport van Clingendael over het ‘Turkse diasporabeleid in Nederland’. Daarin wordt duidelijk waarom zittend president Recep Erdogan zijn hoop heeft gevestigd op landgenoten in het buitenland. Bij de parlementsverkiezingen in 2018 bracht 47 procent van de Turken in Nederland een stem uit. Daarvan koos liefst 63 procent voor AKP, de partij van de president.

Erdogan is in Nederland en Duitsland relatief populairder dan in eigen land, vertelt Houtkamp. Dat komt door de gastarbeiders die in de jaren zestig en zeventig hier naartoe emigreerden, uit voornamelijk conservatieve delen van Turkije. “Dit zijn nu oudere en religieuze Turken, precies het electoraat van Erdogan.”

Grote verkiezingslocaties in diverse landen

Zijn AKP-partij heeft sinds 2014 de hindernissen weggenomen voor Turken die in het buitenland willen stemmen. Vroeger moesten mensen terug naar Turkije om deel te kunnen nemen aan verkiezingen. De regering maakte het mogelijk dat Turken op iedere ambassade en in ieder consulaat in andere landen konden stemmen. Later kwamen er in diverse landen grote verkiezingslocaties, zoals dit jaar in Nederland. Houtkamp: “Dit is actief beleid van Erdogan.”

De stemlocatie in de Rai, waar zondagavond gevechten uitbraken, was bijvoorbeeld geregeld door het Turkse consulaat in Amsterdam, in opdracht van de regering. De Nederlandse overheid mengt zich daar niet in, tenzij op voorhand duidelijk is dat er gevaar voor de openbare orde dreigt.

Diplomatieke ruzie met Turkije

Maar het kabinet bemoeit zich op een andere manier wel degelijk met de Turkse verkiezingen. In 2019 voerde Rutte een campagneverbod in voor buitenlandse ‘officials’, in de drie maanden voorafgaand aan verkiezingen in een ander land. De directe aanleiding was de rel met Turkije, twee jaar eerder, toen een minister uit de regering-Erdogan naar Nederland kwam om stemmen te werven. Het kabinet besloot de bewindspersoon als ‘ongewenst vreemdeling’ het land uit te zetten. Het leidde tot demonstraties op straat en een hoogoplopende diplomatieke ruzie met Turkije.

Houtkamp is ervan overtuigd dat de Turkse regering andere manieren heeft gevonden om onderdanen in het buitenland naar de stembus te krijgen. Dat kan via de staatsomroep op tv, waar vele schotels op staan afgesteld en in door Turkije aangestuurde moskeeën in Nederland. “De belangen zijn enorm voor Erdogan”, zegt Houtkamp. “Hier wonen ongeveer stemgerechtigde 250.000 Turken. Hun stemmen kunnen het verschil maken.”

