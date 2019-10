‘Erdogan moet stoppen met het vermoorden van onze kinderen’

De demonstranten begonnen om half drie aan hun tocht door de stad, waarbij er ook langs de Turkse ambassade wordt gelopen. Op het Malieveld staat veel politie, ook te paard, om de optocht langs de ambassade te begeleiden en te zorgen ‘dat alles ordentelijk blijft verlopen’, aldus een woordvoerder. De politie meldt aan Trouw dat er zo'n drieduizend mensen aanwezig zijn.

Aan het begin van de middag is het al erg rumoerig op het Malieveld, er worden leuzen geroepen en luidkeels gescandeerd. Uit een zwart geparkeerd busje klinkt luide muziek. De haat jegens Erdogan maakt de toch al hechte Koerdische gemeenschap vandaag nog een stukje hechter. Naast borden gericht tegen de Turkse president prijken er diverse teksten op borden en posters: van ‘Stop invasie Turkse leger’ tot ‘Freedom for Öcalan’ en ‘Stop de etnische zuiveringen in Rojava’.

“Erdogan terrorist, Erdogan moordenaar”, klinkt het tijdens het begin van de optocht, maar het blijft bij geroep. Het is rumoerig, maar vreedzaam - over Erdogan-aanhangers of Turkse tegendemonstranten hoeven de Koerden zich vandaag niet druk te maken, aldus de politie.

“We willen dat hij ophoudt met het vermoorden van kinderen in Syrië”, zegt Warda Osman (40) verbeten over de Turkse president, met haar zoontje van acht aan haar zij. Osman, die al achttien jaar in Den Haag woont, is met vrienden naar het Malieveld gekomen omdat ze een duidelijk signaal wil afgeven dat de Turken hun invasie moeten afblazen. “De Koerdische gemeenschap is heel hecht. Hier in Den Haag, maar ik ken ook veel mensen in het gebied dat op dit moment wordt aangevallen. Veel van mijn familieleden zitten ondergronds, of al dagen binnen. We zijn erg bang.”

‘Turkije moet uit de Navo’

Turkije begon woensdag een offensief tegen de Koerden die het grensgebied in Syrië controleren. Ankara beschouwt de Koerdische milities van de YPG in Syrië als verlengstuk van de PKK, die als terroristische beweging wordt gezien. Erdogan wil in het noorden van Syrië een bufferzone creëren.

Op het Malieveld hopen de demonstranten dat de internationale gemeenschap zich wat steviger opstelt tegen Erdogan dan tot nu toe. Zo wil Aras Youssef (39) dat de Navo Turkije uit het bondgenootschap gooit. “Want op deze manier vermoordt Turkije mijn eigen familie van eigen belastinggeld. West- Europa zou alle banden met Turkije moeten verbreken”, zegt Youssef, die vanochtend uit Valkenburg is afgereisd om hier te zijn.

“Koerden hebben jarenlang gevochten tegen IS, en nu worden we als terroristen weggezet. Mijn oma van 90 staat voor de tweede keer op het punt te vluchten: eerst van Damascus naar Qamishli. Nu staan haar koffers klaar om naar Noord-Irak te vertrekken.” En dat geldt voor meer van zijn familieleden, die klaar staan om te vertrekken, vertelt hij. En vooral erg bang zijn.

