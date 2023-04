Erbarmelijke omstandigheden voor gastarbeiders, de inspectie ziet het vaker

Onderbetaling leggen de inspecteurs vaker bloot. Ook smerige slaapkamers en kapotte ramen zijn bepaald geen uitzondering, noch de onveilige arbeidsomstandigheden die de arbeidsinspectie en de gemeente Valkenburg deze week constateerden bij een voormalig klooster in die Limburgse stad. Tien bouwvakkers uit Belarus, Moldavië en Polen klusten er illegaal en werden onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest in het pand.

“Een incident kan ik het helaas niet noemen”, stelt Paul van der Burg van de Nederlandse arbeidsinspectie. Met enige regelmaat is het raak. Zo werden er eind januari elf illegale arbeiders uit Oezbekistan aangetroffen in het Gelderse Aalten, en kreeg een aspergeteler uit het Limburgse Linne vorig jaar een boete van 85.000 euro opgelegd, omdat hij vijftig Roemeense arbeiders veel te veel uren liet werken voor een schijntje.

Nog nooit in Polen geweest, toch een Pools visum en arbeidscontract

“Precieze cijfers over 2022 verschijnen begin mei in ons jaarverslag, zeker is dat het aantal meldingen over overtredingen nog altijd groeiende is”, zegt Van der Burg. “In de bouw, horeca, schoonmaak en agrarische industrie willen ondernemers graag mensen aan het werk die zij weinig hoeven en kunnen betalen. Wél zien we een verschuiving in de herkomst van de werknemers: waren het vroeger vooral Roemenen en Bulgaren die hier voor weinig geld aan het werk werden gezet, nu zien we regelmatig dat mensen uit landen als Belarus en Oezbekistan naar Nederland worden gehaald.”

Ook in Valkenburg trok de gemeente aan de bel vanwege vermoedens dat de aannemer derdelanders in dienst had, mensen van buiten de Europese Unie die hier zonder de vereiste vergunning werken. De tien werknemers waren in Nederland op een Pools visum en arbeidscontract, zo bleek, terwijl de arbeidsinspectie heeft begrepen dat negen van hen zelfs nog nooit een voet in Polen hebben gezet.

Kabinet wil uitbuiting arbeidsmigranten strafbaar maken

De mogelijke schijnconstructie wordt verder onderzocht, net als het uurloon van de werknemers. Zij hebben verteld dat ze circa 800 euro per maand ontvingen voor werkweken van waarschijnlijk zo’n vijftig tot zestig uur. Ook bleek tijdens de controle dat de bouwsteigers niet goed waren opgebouwd, en zagen inspecteurs dat er asbest in het pand is verwerkt, iets wat zich mogelijk heeft verspreid.

De gemeente maakte in Valkenburg direct een einde aan de situatie en heeft de verbouwing van het voormalige klooster stopgezet. Er moeten ook landelijk stappen worden gezet om arbeidsmigranten beter te beschermen, vindt het kabinet. Den Haag wil het makkelijker maken om mensen te vervolgen die zich schuldig maken aan mensenhandel en uitbuiting van arbeidsmigranten. Daartoe ligt er nu een wetsvoorstel ter consultatie.

