Er zijn weer polonaises in de feestzaal, maar hoe lang nog?

Net nu op feesten en partijen weer de polonaise wordt gelopen, hangen er nieuwe coronamaatregelen in de lucht. Medewerkers van hotels en feestzalen houden hun hart vast in aanloop naar de persconferentie van volgende week. Hoe hinderlijk worden die restricties?

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) lijkt al aan te voelen welke kant het dinsdag – of eerder – opgaat. “Opvallend is dat er telkens naar de horeca wordt gekeken, terwijl maar 4,3 procent van het aantal besmettingen is te herleiden tot de horeca”, zegt een KHN-woordvoerder. “Het is gerommel in de marge.”

De onzekerheid die de jongste besmettingspiek met zich meebrengt, heeft volgens KHN al wel gevolgen. Het is volgens de horecavereniging nog te vroeg voor een goed beeld van de invloed op de omzet. “Maar we signaleren een zorgelijke trend in aanloop naar de feestdagen. Vanwege de maatschappelijke gevoeligheid worden inmiddels behoorlijk wat bedrijfsfeesten en kerstborrels geannuleerd. Gasten blijven ook weg, omdat ze een testbewijs moeten kunnen tonen of omdat ze het te veel gedoe vinden.”

Volop bruiloften

Feestzalen en hotels zijn huiverig voor wat komen gaat. “Op dit moment zijn er nog geen afzeggingen”, zegt Andy van Leeuwen van De Schaapskooi in Delft, een locatie voor feesten en partijen. “Maar die komen meestal pas na de persconferentie. Dan zijn wij op kantoor altijd druk met vragen beantwoorden van gasten, of in het slechtste geval met afzeggingen.”

Volgens Van Leeuwen begon het juist net steeds drukker te worden. “September was wel druk, maar niet op het niveau voor corona. Oktober was drukker dan normaal met bruiloften en vergaderingen die werden ingehaald.”

Ook bij De Schildhoeve in het Drentse Fluitenberg is het druk, zegt directeur Linda Blokzijl-Klok. “We hebben onze locatie net voor en tijdens corona flink verbouwd. Spannend om zo’n investering te doen in deze tijd, maar we zijn zo blij dat we het hebben gedaan! Een restaurant erbij, een nieuwe bovenverdieping, drie nieuwe zalen en een vide. Die worden nu volop ingezet voor groepen en gasten.”

Er is vraag naar zakelijke partijen en privéfeesten. Er wordt vooral wat afgetrouwd in Fluitenberg, constateert Blokzijl-Klok. “Trouwen in 2022 is booming. We zijn ook al volop bezig voor bruiloften voor 2023. Bizar.”

En dus is dit een slecht moment voor nieuwe restricties. “Natuurlijk vinden wij het spannend wat er dinsdag voor maatregelen komen”, zegt Blokzijl-Klok. “We merken het nu nog niet wat afzeggingen betreft, gelukkig. Wij hopen dat we als horecabedrijf mogen blijven doorwerken met een toegangstest of QR-code.”

Struisvogelstrategie

Erik-Jan Ginjaar, directeur van hotelketen Postillion, vreest met grote vreze voor de aanstaande persconferentie. “Ik zie er enorm tegenop en ben geneigd om mijn kop in het zand te steken.” Dat is niet zo gek: het hoogtepunt van het corona was het dieptepunt voor Postillion. 30.000 vierkante meter vergaderzaal stond op zeker moment leeg. Ginjaar moest 35 procent van zijn mensen ontslaan.

Gelukkig voor Postillion is er nu weer veel belangstelling voor de zalen op de zeven locaties van het bedrijf. “De nationale en Europese markt voor congressen en ontmoetingen is veel sneller hersteld dan verwacht. De meestgehoorde uitspraak bij ons is momenteel ‘wat fijn om elkaar weer te zien’. Ik pas dus tot dinsdag nog even de struisvogelstrategie toe.”

