Er zijn niet méér ratten, maar we hebben er wel meer overlast van

De groene, vooral door senioren bevolkte Rotterdamse buitenwijk Ommoord verandert. Het was er decennialang aangeharkt en netjes, in de volksmond heette Ommoord zelfs een tikkeltje minzaam ‘rollator city’. Ongedierte? Daarover kwamen bij de gemeente nauwelijks meldingen binnen. Tot nu. Het aantal ratten dat wordt gezien stijgt de laatste tijd snel.

“De situatie daar verandert en de rat verandert mee”, ziet René Barendregt, adviseur plaagdierbeheersing van de gemeente Rotterdam. “De laatste tijd zijn er veel studenten en jonge nieuwe mensen in Ommoord gaan wonen.” Dat zou zomaar een van de redenen kunnen zijn dat het aantal meldingen stijgt, denkt Barendregt. Want een beetje rat komt snel af op het vuil dat in Ommoord tegenwoordig in toenemende hoeveelheden op straat ligt. “Wij zijn als mensen de enige zoogdieren die hun eigen nest bevuilen. Als er bijvoorbeeld jongeren buiten chillen, ergens eten afhalen en hun afval vervolgens op straat achterlaten, komen daar ratten op af.” Smalend: “De rat wordt als een koning behandeld. We bouwen nog net geen huis voor ’m.”

Meer afvalmeldingen, meer rattenmeldingen

Werk aan de winkel dus, voor de bestrijders, die hun handen tegenwoordig voller hebben dan lange tijd het geval was. Want niet alleen in Ommoord, maar in heel Rotterdam, laat de gemeente weten, is het aantal meldingen van ratten gestegen. In het coronajaar 2020 kwamen er 4000 meldingen binnen, een jaar eerder waren dat nog 3200.

Ook in andere steden is er sprake sprake van een stijging. In Amsterdam ging het aantal meldingen omhoog van 3400 in 2019 naar 5400 in 2020. Ook Utrecht noteerde een stijging. Dat past in een trend. “Op alle vlakken is er sprake van een stijging van het aantal meldingen door bewoners, ook op het gebied van afval”, zegt de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen. “Omdat mensen meer thuis zijn, valt het ze meer op en nemen de meldingen toe.”

De rat moest ook wennen

Bovendien ging niet alleen de mens zich anders gedragen, de rat deed dat als reactie ook. “De rat heeft zelf óók moeten wennen aan de lockdown”, zegt de Rotterdamse bestrijder Barendregt. “Opeens was het eten niet meer daar te vinden waar hij het verwachtte. De rat ging daarom op zoek. En dan ga je ze zien. Dat verklaart waarom mensen ratten over pleinen zien lopen.”

De ratten waren er altijd al, alleen zagen de bewoners ze eerder niet, stelt Barendregt. “Wij zien als bestrijders niet méér ratten als wij de straat op gaan. Maar we krijgen wél meer meldingen. Opeens keken mensen vorig jaar overdag veel meer om zich heen in hun eigen omgeving en zagen ze dingen die ze eerst niet zagen. Daar horen ook ratten bij.”

Ratten tussen je benen

Om overlast van ratten tegen te gaan begon de gemeente Utrecht begon vorig jaar een voorlichtingscampagne voor inwoners. Wethouder Diepeveen vermoedt dat het aantal meldingen in zijn stad ook om die reden in 2020 is gestegen.

Zulk communicatiebeleid wordt ook in Rotterdam gevoerd. Dat dat nodig is, blijkt wel uit de situatie van drie jaar geleden op een stadsplein in Rotterdam-Noord. “’s Morgens om tien uur liepen er al tien, twaalf ratten tussen je benen door”, herinnert Barendregt zich. Hoe dat kon gebeuren? “Er lag heel veel vuil en afval, net als etensresten. Dat werd allemaal achtergelaten door rondhangende jongeren. Ook zaten er mensen ’s ochtends op dat plein alcohol te drinken. Zij namen van alles aan eten mee en lieten dat vaak op de grond vallen en liggen. Er was ook net groen aangelegd op dat plein, maar dat werd niet goed schoongehouden. Dat waren allemaal factoren.”

De stad luidde de noodklok. Het groen werd gekortwiekt, de boel schoongemaakt. Na een week was de situatie opgelost. Sindsdien is Rotterdam niet meer geplaagd door dit soort extreme gevallen. De situatie in de stad is bovendien weer bijna als vanouds, vertelt Barendregt: het is er de laatste tijd weer flink drukker geworden op straat. De rat, die zich een tijd lang veiliger waande in de rust, zal weer schuwer worden. “Ik verwacht dat de situatie rond de zomer weer net zo is als voor corona.”

