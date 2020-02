Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten van de Watersnoodramp. Met succes

Als forensisch onderzoeker Hans Geldof van de politie Zeeland West-Brabant in de zaal kijkt, krijgt hij een beeld van het aantal mensen dat nog vermist is na de Watersnoodramp van 1953. Ongeveer honderd belangstellenden zijn afgekomen op zijn presentatie in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Dat zijn er net zoveel als het aantal personen dat 67 jaar geleden verdween en nooit is teruggevonden. Geldof heeft nieuws. Er is een tot nu toe onbekend graf gevonden met een anoniem slachtoffer.

Waar? Dat komt straks. Eerst wil hij laten zien hoe belangrijk het is dat families duidelijkheid krijgen. Waarom er sinds 2013 een DNA-onderzoek loopt in Schouwen-Duiveland om de onbekende doden te identificeren. Dan moeten deze doden natuurlijk eerst worden gevonden. Soms lukt dat, door toeval, zoals bij de familie Penning. Mariëlle Penning vertelt over haar opa die in 1953 kapitein was op de kustvaarder Westland die in de Noordzee ter hoogte van Terschelling verging.

Opa na 66 jaar terecht

De vermissing van opa hoorde bij het gezin waarin Penning opgroeide. Ze miste iets. En dat gold al helemaal voor haar vader, ook aanwezig bij de presentatie. Hij was twee jaar oud toen het schip verging, had geen herinnering, alleen een vage notie, zegt hij.

Vorig jaar zomer bezocht Mariëlle het wrakkenmuseum in Terschelling en kwam er achter dat op het eiland een graf was van een onbekende man die in 1953 aanspoelde. Forensische onderzoekers namen DNA af bij de vader van Mariëlle. “Na zes weken werd ik gebeld”, zegt ze. “Wanneer we konden afspreken. Dan laat je echt even alles uit je handen vallen.”

In het Watersnoodmuseum staan namen van slachtoffers. Beeld Arie Kievit

Er was een match. Opa was na ruim 66 jaar terecht. “Het was mooi, emotioneel en helend,” zegt Mariëlle. Voor haar vader is de vage notie nu ‘iets reëels’ geworden. Afgelopen vrijdag ging de familie voor het eerst naar het graf in Terschelling. “Er ligt nu een steen, met een naam erop.”

Dat moet ook gebeuren met de onbekende persoon in het graf waarvan nog steeds niemand weet waar het ligt. Om dat bekend te maken, neemt Geldof zijn gehoor mee naar 1954. Uit de krantenberichten van toen blijkt dat er in die tijd veel herbegrafenissen waren. Twee van dat soort begrafenissen trokken zijn aandacht. Het waren ‘symbolische begrafenissen’ van twee onbekenden, die stonden voor alle vermisten.

Twee begrafenissen

Het dorpje Ouwerkerk organiseerde de uitvaart van een vrouw. Maar waar was het graf gebleven? Er waren verhalen dat de vrouw was begraven op de plek waar nu een monument stond. De politie pakte de radar erbij en zag verstoring van de grond, over een lengte van ongeveer twee meter. Graafwerk liet zien waarom. Daar lag de vrouw. Onderzoekers namen DNA af, vergeleken dat met DNA van families met vermiste personen en ja, daar was een match. Voor een familie in Zeeuws-Vlaanderen was een levenslang vraagstuk opgelost.

Nu was er op dezelfde dag dat er in Ouwerkerk een onbekende vrouw werd begraven een vergelijkbare uitvaart in het naburige Nieuwerkerk, maar dan van een man. Een stoet van honderden mensen in het zwart liep uit voor de begrafenis om zo afscheid te nemen van dierbaren van wie nooit meer iets was vernomen. Er zijn foto’s van het graf. Maar waar is het nu?

Wellicht in het vak op de begraafplaats waar bijna 250 stenen liggen voor slachtoffers van de dijkdoorbraken. Soms staat er ‘vermist’ onder de naam. Maar dat zijn geen onbekende graven. Dat zijn gedenkstenen zonder lichaam. Midden in het vak staat een monument voor de slachtoffers. Een monument? Jazeker, net als in het naburige Ouwerkerk ligt het nieuw ontdekte graf onder het beeld. Nu nog DNA afnemen zodat opnieuw een familievraagstuk is opgelost.

