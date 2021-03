Er wordt meer gefietst in Nederland, maar het kan nóg beter

Nederland is het ultieme fietsland, erkent Henk Brink. En zowel stad als platteland telt al talloze paden voor de tweewieler. Maar volgens de voorzitter van fietssamenwerkingsverband Tour de Force moet er de komende jaren desondanks flink worden geïnvesteerd in de infrastructuur voor de fiets. Samen met onder meer gemeenten, provincies en vervoerregio’s heeft hij voor 1 miljard euro aan maatregelen bedacht om tot een goed dekkend landelijk fietsnetwerk te komen.

De plannen, die gebundeld als het Nationaal Toekomstbeeld Fiets zijn aangeboden aan de Tweede Kamer, vormen een eerste inventarisatie van mogelijkheden om de populariteit van het stalen ros te vergroten. “Want hoewel we relatief veel fietsen in Nederland, waren 2,5 miljard autoritten korter dan vijf kilometer in 2019”, stelt Brink. “Dat is een derde van alle autoverplaatsingen. Wij willen mensen verleiden ook voor korte ritjes de fiets te pakken, vaker al trappend naar de supermarkt te gaan, of met de elektrische fiets naar het werk. Want fietsen is gezonder, duurzamer en goedkoper dan reizen per auto of openbaar vervoer.”

Bakfietsen met kinderen naast transportfietsen

Om meer mensen met de voeten op de pedalen te krijgen, vragen de partijen het aankomende kabinet onder meer om investeringen in recreatieve routes en de aanpak van fietspaden in de binnensteden. “Want zijn die wel breed genoeg? Hoewel het volgens ons dus nóg beter moet, wordt er meer en meer gefietst Nederland, gek genoeg zelfs in coronatijd. En met een steeds grotere verscheidenheid aan tweewielers.”

Met name in de stad zie je bakfietsen met kinderen naast transportfietsen voor het stoplicht staan, omafietsen naast racefietsen. “En door de opmars van de e-bike en de speedpedelec fietsen hier in Drenthe niet alleen vaker forenzen en scholieren door mijn straat, die eerder de bus of auto pakten, maar kunnen ook ouderen zich langer bewegen met de fiets.” Bestaande fietspaden moeten worden aangepast op die toegenomen drukte en de verschillende snelheden van tweewielers, vindt Brink. “Net als de A1 eigenlijk. Vroeger was dat een vierbaansweg, inmiddels voeren er twaalf rijstroken naar Amsterdam.”

Gedragsverandering begint met een goede infrastructuur

Naast het opkalefateren van bestaande fietspaden willen de auteurs van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets met dat miljard ook nieuwe ‘doorfietsroutes’ aanleggen. Dat zijn lange en ruime paden met zo min mogelijk stoplichten, scherpe bochten en andere hindernissen, die fietsen vooral voor woon-werkverkeer aantrekkelijker moeten maken.

Dick de Waard is erg enthousiast over dit idee. “Daar is zeker nog winst te behalen”, zegt de hoogleraar verkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Gedragsverandering begint met een goede infrastructuur. Gaat de wereld na corona weer open, dan zullen mensen sneller grotere afstanden per fiets afleggen als er voldoende snelle en aantrekkelijke verbindingen tussen steden zijn.”

De Waard is sowieso te spreken over het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. “De tweewieler is gezond, in alle opzichten. Fietsen is goed voor de leefbaarheid, het klimaat, de drukte op de weg, de luchtkwaliteit en onze gezondheid. Het maakt me gelukkig dat alle provincies en de demissionair staatssecretaris van infrastructuur zo veel aandacht hebben voor de fiets.”

