Er werd niet op geesten gejaagd - maar het opsporen van ‘energieën’ had ook niet gemogen

Kindergrafjes, geestenjagers, woeste ouders. Een geheimzinnige burgemeester en verloren camerabeelden. De afgelopen maanden leek zich in Amersfoort haast het plot van een Netflix-serie te ontspinnen. Maar de realiteit kent vele nuances, concludeert de Nationale Ombudsman. Wel tikt hij de gemeente op de vingers voor het zomaar verlenen van toestemming voor paranormaal onderzoek op begraafplaats Rusthof.

In zijn rapport, dat vrijdag verscheen op verzoek van de burgemeester van Amersfoort, loopt de ombudsman na wat er afgelopen 11 september precies heeft plaatsgevonden op Rusthof. Die avond zochten zes onderzoekers na sluitingstijd daar naar paranormale activiteit op de begraafplaats.

Geesten van hun geliefden opgeroepen

De queeste kwam aan het licht toen een vader bij het graf van zijn zoontje een achtergelaten videocamera vond, met daarop beelden van de bijeenkomst. Er ontstond commotie. Zo vreesden nabestaanden van overledenen dat de geesten van hun geliefden waren opgeroepen, een veertigtal deed eerder deze maand aangifte van grafschennis. Ook is de directeur van Rusthof, die toestemming gaf voor de ongebruikelijke zoektocht naar energieën, op non-actief gesteld.

Op geesten is er die septemberavond niet gejaagd, concludeert de Ombudsman. Met camera’s en lichtsensoren probeerde het paranormale onderzoeksteam eventueel aanwezige energieën op te merken. Er is langere tijd stilgestaan bij een aantal graven en er is meerdere keren geprobeerd contact te krijgen door het stellen van vragen.

Er is uit zijn studie niet gebleken dat er persoonlijke relaties bestaan tussen de paranormale onderzoekers, de directeur van Rusthof en burgemeester Lucas Bolsius. Over de contacten tussen de hoofdrolspelers zijn onder meer in de Amersfoortse gemeenteraad vele vragen gesteld. De echtgenote van de begraafplaatsdirecteur is namelijk psycho-energetisch therapeut is bij de School voor Intuïtieve Ontwikkeling Twente.

Begraafplaats formeel verboden gebied

Wel constateert de Ombudsman dat er onvoldoende begrip is geweest voor de mogelijke impact van een paranormaal onderzoek op de nabestaanden. Na sluitingstijd is de begraafplaats formeel verboden gebied. De directeur had geen toestemming aan de groep mogen geven om in de late avond op het terrein te komen.

De Ombudsman beveelt de burgemeester en wethouders aan vast te stellen welke activiteiten op Rusthof passend zijn. Samen met nabestaanden zou het college moeten bepalen hoe verzoeken voor bijeenkomsten in de toekomst worden afgehandeld, en wie daarbij betrokken moet zijn.

