Er varen minder veerboten naar Ameland en dat begrijpt niemand: ‘Hier wonen alleen maar verliezers’

Vanaf het bovendek van veerboot Oerd is het probleem met het blote oog zichtbaar. Laagtij nadert en de rode en groene boeien, die links en rechts de vaargeul richting Ameland markeren, liggen schuin op het water. De drijvende bakens raken met hun onderkant de bodem van de Waddenzee.

Laveren langs de zandbanken

Het maakt dat de kapiteins van Wagenborg Passagiersdiensten, de rederij die al meer dan honderd jaar zorgt voor de bereikbaarheid van Ameland en Schiermonnikoog, voorzichtig varen. Ze matigen snelheid en laveren het vaarmaterieel langs de zandbanken. Vertragingen zijn daardoor meer regel dan uitzondering.

Drie toeristen aan de vaste wal bij Holwert maken het dinsdagochtend zelf mee wanneer de Oerd bijna stapvoets nadert. Amelanders noemen het laatste deel naar de Friese wal niet voor niets ‘een bergetappe’; de bodem loopt er omhoog waardoor de boot behoedzaam beweegt. Het drietal wil de zee over voor een korte vakantie. De irritatie neemt met elke vluchtige blik op het horloge toe. “Zo zijn we wadlopend nog eerder op Ameland.”

De vaargeul is te smal

Het is klein leed vergeleken met het gevoel dat de Amelanders momenteel hebben. De onrust op het eiland is groot nadat Wagenborg het aantal overtochten voor de komende zes weken drastisch heeft verminderd - praktisch gehalveerd. In plaats van elk uur steekt de vaste veerdienst eens per twee uur over. Directe aanleiding is het rapport van Marin waaruit blijkt dat de overtochten steeds gevaarlijker worden.

De conclusie van het maritiem onderzoeksinstituut: de vaargeul slibt dicht en is te smal om twee veerboten elkaar te laten passeren. De minimale bodembreedte zou minimaal 55 meter moeten zijn, in de praktijk wordt zelfs de 45 meter soms niet gehaald waardoor de rode en groene boeien scheef op het water liggen.

Het baggerzand spoelt meteen weer terug

Maandag raakte de Sier, het zusterschip van de Oerd, zwaar beschadigd omdat de onderkant de grond raakte door de lage waterstand. De veerboot ligt sindsdien op de werf voor reparatiewerkzaamheden.

Volgens Wagenborg wordt al geruime tijd ‘geopereerd tot op de grens van het verantwoorde’. Rijkswaterstaat voert dagelijks baggerwerkzaamheden uit, maar omdat het zand vanwege natuurwetgeving in de Waddenzee moet blijven, spoelt het bij vloed meteen terug de vaargeul in.

“Wij zitten in een spagaat”, zegt Ger van Langen, directeur van Wagenborg, de grootste werkgever van het eiland. “We proberen de bereikbaarheid van Ameland maximaal te houden.”

Ameland drijft volledig op toerisme

Voor de bewoners en ondernemers van het eiland een hard gelag, met de piek van het toeristenseizoen in het verschiet. Jaarlijks maken 600.000 mensen de overtocht. De burgemeester van Ameland, Leo Pieter Stoel, en de commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok, vinden het onbegrijpelijk dat het Rijk de beslissing om het aantal overtochten te verlagen accepteert. Er is in hun ogen geen rekening met de ondernemers gehouden. De Amelandse economie drijft volledig op het toerisme.

Dat beaamt Aukje Mosterman. De website van haar bedrijf HappyNes, waar 15 vakantiewoningen te huur zijn, is overbelast. Vooral veel Duitse vakantiegangers begrijpen het niet. “Op Ameland wonen nu allemaal verliezers”, zegt ze. “Gasten willen hun verblijf wijzigen of annuleren omdat ze niet meer vertrouwen op de veerdienst. Sommigen moet ik voor een nacht elders onderbrengen.”

Haar zus Froukje Nobel, eigenaresse van het Nescafé in het centrum van eilanddorp, heeft een ander probleem. “Net als elke horecazaak op Ameland worden we vanaf het vaste land bevoorraad. Er zit een hele logistiek achter die niet zomaar kan worden aangepast. Niemand moet raar opkijken als bepaalde producten er straks niet meer zijn.”

De auto als rijdende koffer

De twee zussen, die balen van de late mededeling van het besluit, zien geen oplossing in het autoluw maken van het eiland zoals op Vlieland en Schiermonnikoog het geval is. “Dat gaat ons toeristen kosten”, zegt Mosterman. “Mensen komen hier juist graag omdat ze hun auto mee mogen nemen. Het is een rijdende koffer, ze hoeven zo geen bagage van en naar de boot te sjouwen. Aan de overkant zijn er ook onvoldoende parkeermogelijkheden.”

Van Langen begrijpt de emoties. Volgens hem heeft Wagenborg de dienstregeling aangepast zodat forenzen en schoolgaande kinderen in ieder geval geen hinder ondervinden. Over twee weken wordt reserveren voor een overtocht verplicht. Voor auto’s zijn alle plekken de komende weken nagenoeg al volgeboekt. “In medische noodgevallen zijn er afspraken gemaakt zodat die mensen altijd mee kunnen”, zegt de directeur van de rederij.

Zolang de toeristen maar komen

De komende weken komen Rijkswaterstaat en het ministerie van infrastructuur en waterstaat met mogelijke oplossingen. Het idee van een tunnel onder het Wad door is al afgeschoten. Een overgebleven optie is het optimaliseren van de huidige vaarroute waarbij op lange termijn andere en duurzamere boten komen.

Een andere variant is het verleggen van de afvaartplek van Holwert naar Ferwert, een paar kilometer verderop. De dienstregeling blijft in stand, terwijl de baggerwerkzaamheden nihil worden. Groot nadeel: het bouwen van een veerdam, terminal en parkeerruimte in de Waddenzee. Het is de meeste Amelanders om het even. Zolang de toeristen maar naar het eiland blijven komen.

