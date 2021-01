Er valt steeds minder vaak sneeuw, weeramateur Johan (85) ziet het met lede ogen aan

In zijn ‘weerdomein’ op de eerste verdieping van de hoekwoning in het Twentse Losser kijkt Johan Effing op zijn metertjes. Hij zet een bril op en knijpt zijn ogen tot spleetjes. “Anderhalve graad, dat moet laag genoeg zijn voor de sneeuw”, mijmert de 85-jarige weeramateur. Buiten dwarrelen wat witte vlokken neer op zijn eigen weerstation in de tuin. “Ik zeg je eerlijk, als het begint te sneeuwen gaat mijn hart altijd wat sneller kloppen.”

Zijn vrouw Elfriede (84) is aangestoken door haar fanatieke weerman. “Toen vanmiddag hier de eerste vlokjes vielen, hebben we elkaar een kus gegeven voor het raam”, vertelt ze glunderend. “Dat is traditie wanneer de eerste sneeuw van de winter valt. Maar het is mager en blijft niet liggen, dus werd het een heel klein kusje.”

Sneeuwfanaten buitelden gisteren over elkaar heen, toen weerstations voorzichtige winterse voorspellingen deden. Het eerste sneeuwdek(je) van deze winter kon weleens een feit worden in Oost- en Zuid-Nederland. Uiteindelijk viel het vies tegen. Een paar witte vlokken ten spijt bleef het gras in de achtertuin van echtpaar Effing groen.

Sneeuwpret is anno 2021 schaars goed geworden in ons land. Een paar deprimerende feitjes voor de liefhebber: tussen 1961 en 1990 lag er elke winter op gemiddeld 19 dagen een laagje sneeuw. Sindsdien is dat aantal gehalveerd tot tien. In de top tien van sneeuwarmste winters sinds de metingen in 1951 begonnen, staan liefst zeven winters uit deze eeuw. Eind vorige maand sneuvelde nog een triest sneeuwrecord: 700 dagen achter elkaar geen sneeuwdek. Dat gebeurde nog nooit sinds de start van de metingen en is volgens meteorologen toe te schrijven aan klimaatverandering.

Effing ziet het ook. Hij houdt al tientallen jaren zijn eigen metingen bij. Zijn grafieklijn met sneeuwdagen keldert de laatste jaren als een aandelenindex in crisistijd. “We hebben transportkou nodig uit Siberië!”, roept hij van achter zijn computer. “Een pak sneeuw hoort gewoon bij de winter.”

De weeramateur op leeftijd is al zijn hele leven bezeten van het weer. In de jaren vijftig kocht hij als tiener zijn eerste regenmeter. Inmiddels beheert Effing ‘weerstation Losser’ en vormen de honderden excel-sheets met dagelijkse weergegevens een immens archief. Effing schrijft elke dag een weerbericht op zijn site, hij mist geen dag. “Het weer zit in mijn DNA”, lacht de kwieke tachtiger.

De barre winters roepen bij hem de mooiste herinneringen op, uit een tijd dat sneeuwstormen en Elfstedentochten elkaar in rap tempo opvolgden. Met trillende hand beweegt hij de muis naar zijn digitale fotoarchief van de barre winter van ’63. “Brr! Wat was het toen koud.” Hij wrijft in zijn handen en wijst naar een andere foto, de laatste Elfstedentocht in ’97. Op het ijs poseert Johan met een oranje Unox-muts, het bruggetje van Bartlehiem op de achtergrond. “Die muts moet nog ergens op zolder liggen.”

De klimaatverandering met milde kwakkelwinters tot gevolg gaat hem aan het hart. “Ik kan het niet begrijpen. Heel jammer. Kunnen we straks nooit meer een Elfstedentocht rijden?” Hoewel de kans afneemt, hoopt Effing nog een strenge winter mee te maken. “Alleen al om te laten zien dat die gaskraan dichtdraaien een slecht idee is. In de winter van ’85 kregen we het zelfs met gas niet warm. Met die zonnepanelen en al dat spul van nu gaat ons dat al helemaal niet lukken.”

Dat sneeuw steeds vaker uitblijft in de winter, ach, daar zitten volgens hem ook voordelen aan. “Die gladheid is op mijn leeftijd hartstikke gevaarlijk. En de stoep schoonvegen is ook een gedoe.” “Maar voor de jeugd is het jammer”, vindt Elfriede. “Die groeien nu op zonder sneeuw.”

Klimaatverandering maakt sneeuw en ijs schaars Meteoroloog William Huizinga merkt tegenwoordig dat bij de geringste sneeuwverwachting veel liefhebbers niet kunnen wachten. “Heel veel mensen hebben er zin in en worden blij van sneeuw, dat merk ik nu ook weer”, vertelt Huizinga, ook weerman bij RTL Nieuws. De meteoroloog schrijft dat onder meer toe aan het gegeven dat de winters met sneeuw en ijs steeds schaarser worden. “Daarbij zien we dat de herfst eigenlijk helemaal wordt doorgetrokken naar het voorjaar.” De grote boosdoener: klimaatverandering, waardoor de kans op een dik pak sneeuw ook in de toekomst steeds kleiner wordt. “Het warmt op, dus krijgen we steeds vaker van deze kwakkelwinters”, weet Huizinga. “De kou voor Nederland moet vanuit Siberië en de Noordpool komen, maar daar liggen de temperaturen ook een stuk lager. Maandag was het 20 graden warmer dan normaal op de Noordpool.”