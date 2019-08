Er lijkt geen sprake van opzet bij dood van man in Assen, vijftal blijft wel verdacht

Rond de dood van de 32-jarige man in een speeltuin in Assen lijkt geen opzet in het spel. Dat laat de politie Drenthe weten. Uit een schouw verricht door een arts op het lichaam van het slachtoffer zijn geen ‘feiten of omstandigheden’ naar voren gekomen die wijzen op een vermeende doodslag van het slachtoffer. Sterker: op basis van de eerste informatie ontstaat volgens een politiewoordvoerder het beeld dat de man enkel is vastgehouden om over te dragen aan de politie.

Vijf mannen, vier uit Assen en één uit Kampen, van tussen de 27 en 54 jaar, werden zaterdagmiddag aangehouden door agenten die in eerste instantie afkwamen op een melding van een zedendelict met een 4-jarig meisje, waarbij de 32-jarige man mogelijk betrokken zou zijn. Ter plaatse bleek de man te zijn overleden, reanimatie mocht niet meer baten.

Het vijftal werd zondagavond vrijgelaten, ze worden nu verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer en niet meer van doodslag of mishandeling. De mannen moeten beschikbaar blijven voor de politie die ze mogelijk later weer wil horen. Van het slachtoffer is bekend dat hij uit Assen kwam en doof was.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de vader van het meisje probeerde om de 32-jarige man tegen te houden omdat hij op zijn fiets wilde wegrijden. Daarop ontstond een worsteling en kwamen ze ten val. Op dat moment kwamen vier mensen uit de buurt op het incident af. Samen hielden ze de man vast in afwachting van de politie.

De lezing van de politie lijkt eigenrichting door de verdachten uit te sluiten. Zaterdagmiddag werden buurtbewoners van de wijk Peelo, waar de speeltuin ligt, wel via Whats­App gewaarschuwd voor een potloodventer die actief zou zijn bij de straat Iemstukken, vlak bij de speeltuin. Dat gebeurde in een speciale groep opgericht voor buurtpreventie. Iets later werd gemeld dat de man was gepakt. Een reconstructie van de tijden in de appgroep wijst uit dat de digitale waarschuwing werd gedaan toen er al een traumahelikopter onderweg was naar de speeltuin.

Waardoor de man wel is overleden, is nog niet bekend. Vandaag vond een sectie plaats op zijn lichaam, door een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie verwacht pas later deze week met meer informatie te komen. Ondertussen doet de recherche onderzoek naar het mogelijke zedendelict. Vanwege privacy wordt daarover niets naar buiten gebracht.

