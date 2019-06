Er is een schrijnend tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten

Grote plannen hadden ze. De gemeenten Westland en Den Haag zouden samen zorgen voor zesduizend kamers voor arbeidsmigranten. Die hadden er in 2018 moeten zijn. Ze zijn er niet. Door de crisis kwam er van ­deze plannen niks terecht.

Inmiddels doet Westland een nieuwe poging. Een woordvoerder van de gemeente: “Er wordt nu gekeken naar geschikte locaties om tweeduizend migranten te herbergen. Daarnaast zijn we bezig met noodvoorzieningen. Denk aan portocabins.”

In het gebied Aalsmeer/Amstelveen moeten duizend mensen worden gehuisvest. Er is een tijdelijke voorziening voor tachtig migranten geregeld. Twee andere projecten zijn in een voorbereidend stadium: een woonvoorziening van 58 kamers met 200 bedden en een gebouw met 100 kamers en 250 bedden. In het Limburgse Venray werken zo’n 5000 arbeidsmigranten. Er kwamen daar bijna 500 plekken voor migranten bij. Zuid-Holland is de provincie met het grootste woningtekort: tussen de 25.000 en 30.000.

Soms ligt het gevoelig

De gemeenten reageren eensluidend op de vraag waarom het zo lang duurt met de huisvesting van arbeidsmigranten. Vooral procedurele kwesties zorgen voor vertraging, stelt de gemeente Aalsmeer. “Daar komt nog bij dat de omgeving bezwaar kan aantekenen tegen de plannen. Dan duurt het nog langer.”

De bouw van voorzieningen voor arbeidsmigranten ligt soms gevoelig. Zo werd er in Bodegraven, Maasdijk (Zuid-Holland), Geldermalsen en Zaltbommel (Gelderland) geprotesteerd tegen de bouw. Omwonenden vonden dat de omgeving eronder zou lijden en vreesden waardedalingen van hun eigen woningen. In Bodegraven wordt er daarom voorlopig niet gebouwd. In Zuilichem (Zaltbommel) ook niet.

De vraag groeit sneller dan het aanbod

Volgens Expertisecentrum Flexwonen is het tekort vooral ontstaan doordat de vraag veel sneller is gegroeid dan het aanbod. Daarnaast stellen gemeenten strengere eisen aan de huisvesting, aan de brandveiligheid en de watervoorziening van de woningen of kamers, en wordt een maximum gesteld aan het aantal bewoners per huis.

De behoefte aan woonruimte voor arbeidsmigranten blijft groot. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komen er jaarlijks 50.000 arbeiders uit het buitenland en werken er rond de 400.000 arbeidsmigranten, vooral in de logistiek (29 procent), de voedingsindustrie (27 procent) en de land- en tuinbouw. In februari becijferden gemeenten met veel migranten het tekort aan woonvoorzieningen voor buitenlandse arbeiders op 85.000 tot 125.000.

“Als we willen blijven groeien, dan hebben we arbeidsmigranten nodig”, zegt een woordvoerder van de gemeente Venray, dat ligt in een gebied met veel distributiecentra. “Onze economie is voor de helft afhankelijk van migranten”, meldt de tuindersgemeente Westland.

