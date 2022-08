Er is een gat geslagen in Zuidzijde en dat wil het dorp in alle rust verwerken

Een avond en een nacht lang zijn de hulpdiensten op deze kleine T-splitsing bezig geweest. ’s Nachts is de Spaanse vrachtwagen die op het feest inreed weggetakeld, uit het zicht van omstanders. De slachtoffers zijn dan net geborgen. Zondagmiddag, rond het middaguur, resteren slechts moddersporen.

De massaal uitgerukte hulpdiensten zijn dan weer uit de buurtschap Zuidzijde verdwenen, de hekken met zwarte doeken die omstanders weg moesten houden, zijn weggehaald. Onder aan de dijk komen de dag erna betrokkenen en nabestaanden af en aan. Er wordt geknuffeld en getroost, gewezen en gepraat. Niet dat er antwoorden zijn, er zijn vooral vragen. Veel vragen.

Hoe kon dit gebeuren?

Op deze plek aan het water denderde zaterdagavond iets na zes uur opeens een vrachtwagen naar beneden. Het gebeurde precies op de locatie waar de plaatselijke ijsclub een barbecue hield, onder aan de kruising. Feestgangers werden door de vrachtwagen, die geen lading bij zich had, meegesleurd, zagen ooggetuigen.

Drie mannen en drie vrouwen in de leeftijd van 28 tot 75 jaar overleefden het ongeluk niet. Daarnaast moesten zeven gewonden, onder wie kinderen, naar het ziekenhuis, een van hen zwaargewond. De politie heeft de 46-jarige Spaanse chauffeur van de vrachtwagen aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel.

“Hoeksche waard is in rouw, in diepe rouw”, zei de zichtbaar aangeslagen burgemeester Charlie Aptroot van Hoeksche Waard zondagavond tijdens een persconferentie. “Een gezellige barbecue eindigde in een groot drama. Het komt bij velen, ook bij mij, heel hard binnen.” Het Openbaar Ministerie noemt het een ‘gitzwarte dag’. Premier Mark Rutte sprak eerder zondag van ‘verschrikkelijk nieuws’ en leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten in een boodschap weten geschokt te zijn.

Drie overledenen uit één familie

Drie van de dodelijke slachtoffers komen uit dezelfde familie. Een moeder, zoon en zwangere schoondochter. Die mededeling hakt erin in dit dorp, waarin iedereen elkaar kent. In Zuidzijde staren betrokkenen zondagmiddag geschokt naar boven, waar het aantal journalisten op de dijk alsmaar groeit. Praten met de pers doen de meesten niet.

Op deze dijk verzamelen ook passanten en de bewoners van de dorpen nabij, net als de fietsers die op hun zondagse rondje om zijn gefietst om deze plek te zien. Ook onder hen de vraag: hoe kon dit gebeuren? In de Hoeksche Waard, een landelijk gebied vol dorpen en piepkleine kernen als Zuidzijde, gebeurt eigenlijk nooit wat. Het maakt de schok des te groter.

Burgemeester Charlie Aptroot staat de media te woord bij de plaats van het ongeluk waar zaterdagavond een vrachtwagen vanaf een dijk op een barbecue inreed. Beeld Arie Kievit

Eerste bloemenleggers

Vlak na het middaguur verschijnt zondag de eerste bloemenlegger, daarna volgen er in traag tempo meer. Bloemen zijn in de Hoeksche Waard, waar de zondagsrust grotendeels nog heilig is, nauwelijks te koop. Van een bloemenzee is dus nog geen sprake. Maar die volgt ongetwijfeld later, als de bijeenkomst met de bewoners achter de rug is. Die is besloten, komt waarnemend burgemeester Aptroot de pers melden.

Hij wil bewoners informeren en hun gevoelens horen. Ook vraagt hij beleefd of de pers wil vertrekken, om deze betrokkenen de ruimte te geven. Hij heeft signalen opgevangen dat de dorpsbewoners de aanwezigheid van zoveel media niet prettig vinden. Hij is blij dat de pers het dorp ruimte geeft om dit drama te verwerken. “De omvang van wat er gebeurd is, wordt steeds duidelijker,” zegt de burgemeester, met zachte stem.

