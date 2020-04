Er is capaciteit om veel meer Nederlanders te testen

Als we veilig uit de lockdown willen komen, dan moeten we voldoende mensen kunnen testen om te voorkomen dat het coronavirus opnieuw toeslaat, zeggen deskundigen wereldwijd. Vandaar de haast bij het bemachtigen van testmaterialen en de ontwikkeling van alternatieve methoden om besmetting te voorkomen.

De uitbreiding van de testcapaciteit in Nederland wordt geleid door oud-DSM-topman Feike Sijbesma. Die werkt aan een groei van de capaciteit naar enkele tienduizenden tests per dag. Op dit moment zijn zo’n veertig Nederlandse laboratoria druk met het testen op het coronavirus. Samen zouden ze 17.500 tests per dag kunnen uitvoeren, maar het aantal uitgevoerde tests ligt veel lager, op nog geen 4500.

De capaciteit is er, maar de vraag blijkbaar niet, zegt een woordvoerder van het RIVM. Althans nog niet; als straks leerkrachten en andere werkenden, die nu gedwongen thuiszitten, weer aan de slag gaan, kan de vraag naar testcapaciteit snel oplopen.

Testen is slechts een van de middelen

Voorlopig is er dus nog ruimte. En er is nog een goed teken: het aantal positieve testuitslagen daalt. Een maand geleden werd bij ongeveer een kwart van de geteste personen het coronavirus aangetoond. Dat percentage is nu gedaald naar 13 procent. Dat wordt door deskundigen gezien als een teken dat er niet te weinig mensen worden getest; een hoog percentage positieven is een signaal dat je breder moet kijken, omdat je misschien te veel infectiegevallen mist.

Omdat testen in deze fase van de discussie veel aandacht krijgt, kan de indruk ontstaan dat testen alles is. Dat is niet zo; het is slechts een van de middelen om te zien of je met een versoepeling van de lockdown geen nieuwe ramp over je afroept. De inzet ervan verschilt tussen landen en heeft ook niet overal hetzelfde resultaat.

Wereldwijde cijfers van het verloop van de epidemie tot nu toe illustreren dat. In de diagram is de inzet van virustesten afgezet tegen de ernst van de epidemie; het aantal uitgevoerde tests versus het aantal coronadoden, beide gemeten per miljoen inwoners. Voor wie in de figuur zoekt naar een duidelijk verband: dat is er niet.

Niet veel testen, maar slim testen

Er zijn landen die relatief veel hebben getest en relatief weinig doden hebben geteld, zoals Portugal en Duitsland. Er zijn landen die veel testen en toch veel doden te betreuren hebben, zoals Italië en Spanje, maar ook België. En er zijn landen met relatief weinig doden, hoewel ze niet veel hebben getest; kijk bijvoorbeeld naar Taiwan.

Zuid-Korea wordt door deskundigen geprezen, omdat het zijn dodental zeer laag heeft weten te houden. Toch heeft Zuid-Korea tot nu toe niet veel meer getest dan Nederland, waar het dodental veel hoger is. Met andere woorden: veel testen is geen panacee. Het gaat om de verschillen tussen landen die achter deze globale statistieken schuilgaan: wie wordt getest, bij welke ziekteverschijnselen, en welke maatregelen worden er vervolgens genomen?

