Er heerst te veel wantrouwen om samen geld in te zamelen voor Libanon

De Libanese keuken is smakelijk en geliefd: Amsterdam telt zeven Libanese restaurants. De eigenaar van Dabka is echter ‘te verdrietig’ om te praten. De eigenaar van Beyrouth had zijn dochter aan de lijn toen de stad dinsdagavond ontplofte en is ‘te moe’. Broodjeszaak Sajeria sluit zich aan bij het internationale ‘Impact Lebanon’, dat al bijna vijf miljoen Britse pond (5,5 miljoen euro) heeft ingezameld. Opvallend genoeg is er geen enkel eigen Libanees initiatief om geld in te zamelen in Nederland. Het wantrouwen is te groot.

Melhem Matta (61) van kapsalon Le Cèdre in Amsterdam-Zuid legt uit: “Wij geven liever direct aan onze familie, want dan weet je dat het goed terechtkomt.” Matta is de Europese voorzitter van de World Lebanese Cultural Union, een organisatie van en voor de zeker negen miljoen Libanezen in de diaspora. “Wij migreren al eeuwen en wonen overal. Net als Nederlanders spreken we als hobby allerlei talen.”

“Het is het enige christelijke land in de regio”, zegt de katholieke Matta. “Wij voelen ons Feniciërs, terwijl Libanese moslims zich eerder Arabisch voelen.” Hoewel de christenen niet in de meerderheid zijn, hebben zij met de presidentsfunctie en de legerleiding wel de macht in handen. De premier is soennitisch, de parlementsvoorzitter sjiiet.

‘Salarissen zijn niets meer waard’

De verdeeldheid in het kleine Midden-Oosterse land is groot. Er lopen diepe etnische, religieuze en politieke scheidslijnen tussen katholieken, soennieten en sjieten. Syrië, Iran, Saoedi-Arabië en het Westen mengen zich graag in de binnenlandse zaken. Altijd zijn er problemen: met zo’n zes miljoen inwoners herbergt het land liefst 1,5 miljoen Syrische en 400.000 Palestijnse vluchtelingen.

Toen begonnen in het najaar ook nog eens grote demonstraties tegen de slechte economische situatie en de regering. De chaos die daar het gevolg van was, leidde tot een enorme inflatie: “Salarissen zijn niets meer waard. De medicijnen zijn op, het eten is te duur. Iedereen kampt met dat probleem.”

En nu heeft dan die onbeschrijfelijke chemische ramp de hoofdstad Beiroet getroffen. Ongeluk of aanslag, daar heeft elke achterdochtige Libanees zo zijn ideeën over, maar de krant is niet de plek om die uit te wisselen. Matta at in Libanees restaurant Cedars toen de explosie een groot deel van de stad verwoestte. “Ik was geschokt en toonde de beelden aan een Nederlandse klant. Ze begon te huilen van schrik. Ik kon mijn vier zussen daar toen niet bereiken. Gelukkig zijn ze oké.”

Matta kan het in Nederland ‘met iedereen’ vinden. “Daar is de situatie anders. Politici misbruiken de verschillen, de burgers betalen de rekening. Die is voor iedereen nu huizenhoog. Daarom hoop ik dat de ramp de verschillende groepen zal verenigen.”

