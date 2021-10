Er breken volgens het RIVM ‘spannende tijden’ aan: de besmettingscijfers stijgen opnieuw

De voorspelde najaarsgolf van het coronavirus lijkt echt begonnen. Afgelopen week testten 44 procent meer mensen positief vergeleken met de voorgaande week. In alle regio’s en onder alle leeftijdsgroepen is een stijging van het aantal gemelde coronabesmettingen. Het RIVM meldt dat de groeicijfers lijken samen te hangen met de versoepelingen van ruim drie weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect.

“Door de versoepelingen zijn er meer sociale activiteiten en hebben mensen meer contacten en dat is een reden om te verwachten dat het aantal positieve testen zou stijgen”, zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Druk op de reguliere zorg

Dat er sprake is van een seizoenseffect maakt Timen op uit het gegeven dat meer mensen luchtwegklachten krijgen. “We zien dat meer mensen de weg vinden naar de teststraat, een kwart meer mensen dan de voorgaande week”, zegt Timen. Die stijging verklaart deels de toename van het aantal positieve tests, maar niet volledig. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg namelijk ook: van 10,3 naar 12 procent.

Volgens Timen breken er ‘spannende tijden’ aan. Ze wijst naar de situatie in de ziekenhuizen, waar nu 617 coronapatiënten aanwezig zijn, 105 meer dan vorige week dinsdag. Van hen liggen er 152 coronapatiënten op ic-afdelingen, 14 meer dan een week geleden. Afgelopen week bleek uit onderzoek van het RIVM dat 3 op de 4 nieuwe coronapatiënten op verpleegafdelingen niet is gevaccineerd. Op de intensive care was 4 op de 5 nieuwe patiënten dat niet.

“We weten dat een stijging van het aantal coronapatiënten voor een druk op de reguliere zorg zorgt. De komende weken moeten we goed in de gaten houden hoe de ziekenhuisopnames zich ontwikkelen”, aldus Timen.

‘Vaccineren heeft echt zin’

Ze constateert dat de toename van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen een stuk minder hard gaat dan de toename van positieve tests, waarbij vermoedelijk ook nog sprake is van een onderrapportage omdat bekend is dat niet iedereen zich laat testen. “We zien dus het effect van de vaccinaties. De inentingen werken beschermend.”

Het RIVM blijft daarom hameren op vaccineren. “Het is niet voor niets dat we zeggen dat we willen dat de vaccinatiegraad verder omhoog gaat. Vaccineren heeft echt zin, het helpt goed tegen het oplopen van het virus, tegen het doorgeven aan anderen en nog beter tegen ziekenhuis- of ic-opname.”

