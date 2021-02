Er blijven veel te veel testen ongebruikt liggen

Er is een enorm overschot aan coronatesten, van sneltesten tot de betrouwbaarste PCR-testen. Maar als de basisscholen volgende week weer open gaan, wordt er op slechts enkele locaties gestart met sneltesten voor leerkrachten. Volgen shet ministerie kan het nog maanden duren voordat er een landelijk aanbod van sneltesten voor leraren is. Dat kan en moet sneller, vinden deskundigen en onderwijsbonden, die pleiten voor meer doortastendheid om de beschikbare testen in te zetten.

Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders duurt het inrichten van sneltesten voor leraren veel te lang. “Mei is te laat, als de sneltesten er zijn dan moeten we ze sneller gebruiken”, zegt een woordvoerder. Ook de PO-raad, de bond voor scholen in het primair onderwijs, en vakbond CNV menen dat het invoeren van testen sneller moet. CNV meldt dat partijen in het onderwijs maandag weer in gesprek gaan met het kabinet, onder meer over testen.

Waarom moet frequent testen van leraren maanden op zich wachten?

De vakbonden krijgen bijval van OMT-lid Marc Bonten, die met enige frustratie naar het Nederlandse testbeleid kijkt. “De scholen gaan open maar wij zijn nog steeds pilots aan het uitvoeren. Ik begrijp niet dat het frequent testen van leraren maanden op zich moet laten wachten”, zegt de hoogleraar moleculaire epidemiologie (UMC Utrecht).

In november werd bekend dat het ministerie van volksgezondheid maandelijks miljoenen sneltests geleverd krijgt voor het testen van mensen in de zorg, het onderwijs en de politie. Maar pas op 18 januari startten de eerste pilots met sneltesten in het onderwijs, niet op basisscholen maar op middelbare scholen en in het hoger onderwijs.

Dat het mogelijk maanden gaat duren eer leraren frequent getest kunnen worden, valt lastig te rijmen met de testcapaciteit in Nederland. Volgens de prognoses kan de GGD tussen de 500.000 en een miljoen testen per week aan, daarvan werden er in de afgelopen week iets meer dan 200.000 gebruikt. Ondertussen deden deze week bij de GGD twee nieuwe innovaties op het gebied van sneltesten hun intrede. Die zijn eind maart al goed voor een capaciteit van 115.000 extra testen per dag.

Tegengehouden door onnodige regelgeving

Bonten noemt het ‘verschrikkelijk’ dat alle testen in Nederland onder medische supervisie uitgevoerd moeten worden. “We hebben het over hele simpele dingen, zoals die sneltesten. De snelle implementatie van onze enorme testcapaciteit wordt tegengehouden door onnodige regelgeving.”

Bonten is op het gebied van testen een van de best ingevoerde OMT-leden. In november publiceerde hij met collega’s onderzoek naar massaal (snel)testen. Daaruit bleek dat grootschalig testen op zoek naar besmette mensen niet werkt. Te veel besmette mensen glippen dan door het net en besmetten anderen.

Anders kijkt hij naar het testen van mensen die moeten werken. “We weten dat vaak testen dan helpt om besmettingen te vinden die je anders niet detecteert.”

Nog altijd in de experimentele fase

Sowieso wil het uitbreiden van testen buiten locaties van de GGD nog niet echt vlotten. In het najaar lanceerde het ministerie de plannen voor een zogeheten ‘tweede testspoor’, voor werkgevers en bedrijven. Het idee: frequent (snel)testen zodat bedrijven veilig kunnen doorwerken. Het RIVM zei maandag dat deze vorm van testen zich nog altijd in de experimentele fase bevindt.

Viroloog Bert Niesters (UMCG) concludeert dat teveel testcapaciteit nu ongebruikt blijft liggen. “Als mensen om wat voor reden dan ook niet naar de teststraten komen, moet je die dingen aanbieden. Zo kun je ook op scholen eenvoudig meer testen. We zien dat er meer testsystemen op de markt komen en er heel veel ongebruikte testcapaciteit wordt gegenereerd. Daar zou de overheid iets mee moeten doen.”

