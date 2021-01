Epidemioloog Frits Rosendaal over de Britse variant: ‘Die avondklok blijft nog wel even’

De door de Britten ontdekte coronavariant verspreidt zich snel in Nederland, zo bleek deze week opnieuw uit cijfers van het RIVM. De R-waarde van de mutatie ligt rond de 1,27, wat betekent dat elke 100 mensen met de Britse mutatie gemiddeld 127 anderen besmetten. Het kabinet staat volgende week voor de vraag of er een versoepeling komt op 9 februari. Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, heeft er een hard hoofd in.

Wat betekent die hoge R voor de epidemie in Nederland?

“In de week tot 10 januari was nog maar 8,6 procent van de nieuwe besmettingen met de Britse variant, nu is dat ruim een derde. Drie weken geleden waren er ongeveer 3000 nieuwe besmettingen met de Britse variant, en vorige week 12.000. Het aantal verdubbelt in een week. Dan gaat het hard. De situatie lijkt op die van vorig jaar februari.”

Hebben we wel genoeg aan de huidige maatregelen?

“Het effect van de avondklok kunnen we pas na een dag of tien zien, dus op zijn vroegst midden volgende week.”

Het OMT gaat uit van een vermindering van de R-waarde met 8 tot 13 procent door de avondklok.

“Dan kom je uit op een R van 1,10. Dat is niet genoeg, pas bij een R-waarde onder de 1 daalt het aantal besmettingen. Maar die 8 tot 13 procent is een schatting. We moeten afwachten wat het werkelijke effect is. Gelukkig kunnen we ons dat ook permitteren, omdat de gewone Covid-variant nu ver afneemt.”

In het Verenigd Koninkrijk ligt de R nu rond 0,9. Wat zegt dat?

“Dat is het goede nieuws: je kunt de R dus naar beneden krijgen. Maar daarvoor gaan ze wel veel verder dan wij. Ze hebben niet alleen een avondklok, maar ook een dagklok: je mag alleen naar buiten als het echt noodzakelijk is, en één keer per dag voor lichaamsbeweging. Wat ze in Engeland doen werkt tegen elk virus. Als je allemaal binnenblijft, dan krijg je het niet.”

Het Verenigd Koninkrijk bindt de strijd aan met de 'Britse' variant van het coronavirus met een vrijwel volledige lockdown en een voortvarende vaccinatiestrategie. Inmiddels zijn 3,6 miljoen van de 66,6 miljoen inwoners gevaccineerd. Beeld AFP

Is zo’n volledige lockdown ook hier nodig?

“Dat weet ik niet. Je moet je realiseren dat de Engelse variant in Engeland al veel verder verspreid was dan hier, voordat ze ingrepen. Op 9 februari is in elk geval een verlenging van de huidige maatregelen nodig, dat is bijna zeker. Ik hoop wel dat de scholen open kunnen gaan. Maar die avondklok, waarover zoveel debat is, zou wel het laatste zijn om nu te versoepelen. Ik denk dat we ons erop in moeten stellen dat die wel even blijft. Dat kinderen niet naar school kunnen gaan, is veel schadelijker.”

Kan het kabinet nog iets anders doen?

“Het werken op kantoor is makkelijk aan te pakken. Bij mensen thuis kan de overheid niet ingrijpen, maar op de werkvloer wel. Ga controleren. Dit lijkt me niet moeilijker te handhaven dan een avondklok.”

