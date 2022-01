Engeland stopt met alle coronaregels, waarom kan dat niet in Nederland?

Engeland zet een grote stap naar het einde aan alle coronamaatregelen. Geen mondkapjes meer, geen thuiswerkplicht, geen coronapas, in isolatie gaan na een besmetting is niet meer verplicht en de quarantaine was al afgeschaft. Als Engeland al een einde kan maken aan bijna alle maatregelen, waarom kan dat dan niet in Nederland?

Die vraag zal inderdaad bij Nederlanders opkomen, denkt microbioloog en medisch epidemioloog van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Matthijs Berends. Vooral ook omdat Spanje eerder bekend maakte corona als een soort griep te willen behandelen. Maar Berends hoopt niet dat veel Nederlanders denken dat de pandemie voorbij is.

Zorg thuis

Voor een vergelijking tussen Engeland en Nederland is het goed te kijken naar de ziekenhuizen. Beide landen hebben ongeveer een even grote capaciteit om covid-patiënten op te vangen. De Engelse verzorgenden, verpleegkundigen en artsen hebben het wel drukker dan de Nederlandse collega’s omdat zij veel meer covid-patiënten behandelen. Ongeveer vijf keer zoveel zelfs. Dat heeft deels te maken met de Nederlandse opvatting om zoveel mogelijk zorg thuis te verlenen. Nederlanders komen dus minder snel in het ziekenhuis dan Engelsen.

Voor de ic’s is dat precies andersom. Engelse artsen sturen patiënten minder snel door naar de ic’s dan Nederlandse artsen. Daardoor liggen er in Nederland verhoudingsgewijs weer meer covid-patiënten op de ic’s.

Al met al is de uitgangspositie door een ziekenhuisbril bekeken in Nederland beter. Maar Berends ziet twee belangrijke verschillen tussen Nederland en Engeland. De eerste is het percentage inwoners met een booster. De boostergraad is in Engeland hoger, 65 procent in Engeland tegenover 42 in Nederland. “Door die booster hebben mensen minder last van omikron en liggen ze korter in het ziekenhuis.”

Achterstand

Het andere grote verschil is de fase van de pandemie waarin Engeland en Nederland zitten. Terwijl Engeland daalt, gaat de lijn in Nederland nog recht omhoog. “Het is belangrijk om je te realiseren dat Nederland in november en december een grote achterstand had op Engeland. Wij hadden een enorme piek en een ziekenhuisbelasting die tegen het plafond aan zat. De Engelsen hadden dat niet. Zij begonnen vanuit een ander startpunt. Nu zijn zij over de piek heen, wij nog niet. Wij zitten nu nog in de uitloopfase van de deltavariant. Ik hoop dat we de komende twee weken zien wat het effect is van omikron op onze populatie en onze ziekenhuizen. Zijn we twee tot vier weken verder, dan weten we meer. Het moment dat je vergaand kunt versoepelen komt in elk geval dichterbij.”

Dat Engeland de piek heeft gepasseerd zonder strenge maatregelen, geeft premier Johnson het vertrouwen dat de samenleving verder open kan. Critici van Johnsons zien dat anders. Terwijl de Verenigde Staten miljoenen maskers uitdelen, schrapt de Engelse premier het gebruik ervan, schrijft universitair hoofddocent gezondheidszorg aan de universiteit van Southampton Nisreen Alwan. “De volksgezondheid geofferd voor politiek.” Dat sentiment leeft breder bij deskundigen. Dit is een politiek en geen epidemiologisch gemotiveerd besluit, vinden zij. Premier Johnson kan namelijk wel wat positieve afleiding gebruiken nu hij onder vuur ligt na zijn feestjes die tegen zijn eigen coronaregels in gingen.

De soepele omgang van Engeland met het coronavirus heeft wel een prijs. Hoeveel Engelsen long covid hebben opgelopen, is niet bekend, maar gezien het grote aantal mensen dat een besmetting heeft doorgemaakt, zal dat meer zijn dan gemiddeld in Europa. Ook is de oversterfte in het land hoger dan in de meeste andere Europese landen, zoals Nederland. Toch wil Berends die hogere sterfte niet direct koppelen aan het soepele Engelse beleid. “Er is een correlatie, maar of die hoge oversterfte ook echt door covid komt, moet je onderzoeken. Het kan ook zijn dat overgewicht een rol speelt, of diabetes type 2 dat veel in Engeland voorkomt.”

