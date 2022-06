Engel doet pro forma vast zijn beklag over een politiek proces

Tegen het einde van de eerste zittingsdag in de rechtszaak tegen Willem Engel geeft de rechter een bondige samenvatting. “U wilt alles”, zegt hij tegen de voorman van Viruswaarheid, “en u wilt niets”, zo richt hij zich tot de officieren van justitie.

Die samenvatting gaat over de getuigen die Engel wil oproepen voor zijn zaak. De Viruswaarheid-voorman staat terecht voor opruiing na een collectieve aangifte die door meer dan 22.000 Nederlanders is ondertekend. Engel wil onder anderen zijn juridische adviseur Jeroen Pols en Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren naar de rechtszaal halen, net als enkele journalisten die zouden samenwerken met het Openbaar Ministerie en de initiatiefnemer van de collectieve aangifte tegen hem, Norbert Dikkeboom.

De officieren van justitie zien de noodzaak niet en willen geen van deze getuigen toestaan. De rechter deels. Hij gaat akkoord met drie getuigen/deskundigen en sluit de pro formazitting.

Normaal gaat zo’n zitting over de onderzoeksvragen die de verdediging heeft en is er nog geen inhoudelijke behandeling. Maar Engel is ‘dol op debat’, zei hij al bij aanvang van de zitting. Een debat wordt het niet, wel een uitvoerige monoloog waarin Engel zelf zijn verdediging voert, soms onderbroken door de rechter die hem op het doel van de zitting wijst; dat zijn de onderzoeksvragen en de eventuele niet-ontvankelijkheidsverklaring van het OM.

Weggezet als wappie

Maar volgens Engel en zijn advocaat Michael Ruperti moet er direct een einde komen aan de rechtszaak omdat er geen sprake zou zijn van een eerlijk proces, gezien alle publicaties en uitlatingen waarin Engel is weggezet als wappie en een dansleraar die van toeten noch blazen weet.

Daarbij trok het Openbaar Ministerie volgens advocaat Ruperti strafrechtelijk alles uit de kast om Engel te vervolgen. Hij verwijst naar de aanhouding, de handboeien, terwijl Engel helemaal niet wilde vluchten, en de dagen in voorarrest. Terwijl Engel zich volgens de advocaat nergens aan schuldig heeft gemaakt. Hij ziet in Engel een politiek mensenrechtenactivist die zich in het publieke debat mengt. “Vervolging is onredelijk en onbegrijpelijk”, zegt Ruperti. “Dit is een politiek proces”, zegt Engel meerdere malen.

Nee, het is een proces over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting, antwoordt het OM. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, dat niet lichtzinnig moet worden ingeperkt, stelt het OM. “Maar er is een grens”, zegt de officier van justitie. “Wij denken dat er een overschrijding is van die grens. Gezien de impact van de uitlatingen van Willem Engel moet de rechtbank daar een oordeel over vellen.”

De Viruswaarheid-leider zegt dat hij nooit heeft opgeroepen tot geweld of strafbare feiten. Volgens hem interpreteert het OM zijn uitlatingen op een verkeerde manier. Als voorbeeld noemt hij een tweet waarin hij vraagt waar hij een infectiebooster kan halen. Het OM legt die tweet uit als oproep om anderen te besmetten. Dat is volgens Engel niet het geval. Hij wil alleen zeggen: besmet jezelf. “Het gaat om zelfbeschikking.”

Lees ook:

‘Aanhouding Willem Engel is mosterd na de maaltijd’

Het Openbaar Ministerie hield Viruswaarheid-voorman Willem Engel veertien dagen vast. Is de opstelling van het OM proportioneel?