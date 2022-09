‘Energiekloof’ verdeelt groene elite en achterblijvers

Bijstandsmoeder Natalie wordt het hele jaar getroffen door steeds hogere energietarieven. Het maakt haar onzeker. ‘Je weet niet hoe je in januari erbij zit.’

Ze moest haar boosheid kwijt. Natalie had net een nieuwe factuur gekregen van haar energieleverancier Innova Energie, waarop een tarief stond van 583 euro voor de maand september. Toen moest ze huilen, vertelt ze op de bank in haar Amsterdamse huurwoning. Ze zag het even niet zitten. Daarom schreef ze een brief aan wethouder Marjolein Moorman om haar verhaal te doen en haar gevoelens van zich af te schrijven. “Dan hoefde ik niet met een rotgevoel het weekend in te gaan.”

Verhoging op verhoging

Het was de zoveelste tariefsverhoging waarmee Natalie (57) te maken kreeg. Tot en met november vorig jaar betaalde ze 219 euro per maand, per december werd dat 320 euro, enzovoorts. Vanaf volgende maand wordt het 770 euro, is al aangekondigd. En haar kachel staat nog niet aan.

Natalie – om privéredenen wil ze niet met haar achternaam in krant - zit in de bijstand en woont samen met haar 19-jarige dochter. Ze is onzeker over wat haar te wachten staat. Ze leeft van een bijstand van 1046 euro per maand. “Je weet niet hoe je in januari erbij zit. Kom ik weer in een benarde positie dat ik mijn rekeningen niet kan betalen? Word ik afgesloten en kom ik in de kou te zitten?”

Natalie zat al een keer in de schuldhulpverlening, door ‘hobbels’ in haar leven. Monter doet ze haar verhaal. Je moet kunnen lachen, zegt ze. Maar als ze met Innova Energie aan de telefoon zit kan ze wel janken. Op een verlengingsvoorstel met een vast tarief ging ze niet in. Daarmee was ze duurder uit, kreeg ze te horen. Ze vraagt ze zich af of aan de constante verhoging een einde komt en of Innova Energie de hoogte zelf kan bepalen. “Kan er geen limiet op de tarieven komen?”

Innova Energie laat weten bereid te zijn om met Natalie te kijken naar ‘mogelijkheden om energie te besparen of om naar een (voordeliger) energiecontract voor bepaalde tijd met vaste tarieven te gaan’. “Wij bepalen de prijs wel degelijk, waarbij de toezichthouder bekijkt of de tarieven redelijk zijn”, voegt commercieel directeur Achmed Badloe toe.

Koken in je winterjas

Bij het raam in de woonkamer heeft Natalie een dekbedovertrek liggen om de tochtkieren te dichten. Haar huurwoning is slecht geïsoleerd, vindt ze. Ze bespaart wat ze kan. Natalie doucht niet elke dag. Voor de winter haalt ze haar fleecedekens tevoorschijn. Over een paar maanden loopt ze rond met haar ‘binnenjas’, zoals ze die haast liefkozend noemt. Een groene gewatteerde jas. Kort, want een lange jas zit in de weg tijdens het koken.

Volgens woningcorporatie Ymere heeft Natalie’s woning energielabel D. Eind volgend jaar gaat Ymere renoveren in Natalie’s buurt. Hierbij wordt haar woning volledig geïsoleerd.

Om betalingsachterstanden te voorkomen heeft Natalie ook het buurtteam ingeschakeld. Ze ontving dit jaar een energietoeslag van 800 euro van de gemeente Amsterdam. Daar komt eind dit jaar 500 euro bij. Ze heeft ook een aanvraag gedaan voor de bijzondere bijstand. De gemeente Amsterdam heeft daarin een vangnetregeling voor mensen die ondanks de energietoeslag de rekening niet kunnen betalen. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente dan bijbetalen. Of dit voor Natalie geldt kon de gemeente nog niet zeggen. De beoordeling duurt maximaal vier weken. En gisteren kreeg ze een reactie van wethouder Moorman die schrijft dat de gemeente contact met Natalie wil opnemen.

Intussen heeft Natalie houvast aan Tiktokfilmpjes. Ze kijkt video’s over oplossingen om energie te besparen en over mensen die ook met hogere energierekeningen te maken hebben. “Dat geeft me het gevoel dat ik niet in mijn eentje ben.”

Natalie’s achternaam en haar contactgegevens zijn bekend bij de hoofdredactie.