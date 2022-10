Energiecrisis of niet: de terrasverwarmer gaat aan. ‘Niemand vraagt of hij uit mag’

Sinds corona zitten horecabezoekers graag buiten. Als het te koud wordt, gaan ze niet naar binnen, maar vragen ze of de verwarming aan mag.

Je gaat zitten en opeens voel je het. De kussens op de terrasbanken van café ‘t Neutje in Utrecht beginnen zachtjes tegen je rug en zitvlak aan te gloeien. Bezoekers kunnen de warmte zelf bijstellen met knopjes aan de zijkant. Bij vertrek gaan de kussens na een minuut vanzelf uit.

“Het wow-effect, dat blijf ik mooi vinden”, zegt eigenaar Eddy Schouten. Gasten reageren verrast als ze hun verkleumde lijf voelen opwarmen. “Daarnaast zijn de kussens heel zuinig. Ze werken op 12 Volt en kosten nauwelijks stroom.”

Je ziet deze horecakussens van Sit & Heat, een bedrijf dat ook stoeltjes in voetbalstadions verwarmt, nog maar weinig in Utrecht. De meeste terrassen hebben een elektrische verwarmingsbak hangen. Terwijl de kussens zoveel duurzamer zijn, want in het gebruik ligt de CO2-uitstoot zeven keer lager. Vergeleken met een gasbrander zijn ze zelfs vijftig keer schoner, berekende onderzoeksbureau Kwink Groep.

Gasten vragen erom

Toen Schouten de kussens aanschafte, kon hij de helft van zijn warmtebakken wegdoen. Er hangen nog vier van die ‘energieslurpers’, lampen van 1500 Watt die 2,50 euro per uur kosten, schat hij. Schouten is er voorzichtiger mee geworden nu stroom zo duur is. “Ze gaan pas aan als gasten erom vragen.” En dat doen gasten.

Wandelend over de Neude komen ze op het gloeilicht af. Dat licht betekent warmte en gezelligheid. “Dat is wat we verkopen, gezelligheid, een beleving”, zegt Schouten. Energieverspilling vindt hij de verwarming dus niet.

Warmtebakken zijn gewoon geworden en de energiecrisis en de klimaatcrisis veranderen daar nog weinig aan. Het gebruik nam toe door het rookverbod voor de horeca. Gasten gingen buiten zitten roken en wensten toch wat comfort.

“Vroeger zat je liever binnen in de winter, maar door corona is de terrascultuur sterker geworden.” Beeld Hollandse Hoogte

Sinds corona liever buiten

Daar is het corona-effect bij gekomen, vermoedt Franka de Bruin, werkzaam bij bar-restaurant Hofman op Janskerkhof. “Vroeger zat je liever binnen in de winter, maar door corona is de terrascultuur sterker geworden. Eerder ging ons terras op het plein in oktober dicht, maar nu blijft het de hele winter open. Ook in november komen er ‘s avonds mensen zitten bij zeven graden Celsius. En dan moet de verwarming aan.”

Het is romantisch om met je warme chocomelk buiten te zitten op een frisse herfstdag, zegt ze. “Maar ook wel absurd dat er nu haast meer mensen buiten dan binnen zitten.”

Ook in de zomer

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wijst op een ander corona-effect. Na twee loodzware coronajaren “is het zaak om goede omzetten te draaien om de schulden af te lossen en weer geld te hebben om te investeren”. Terrasverwarmers houden het terras langer open en dat betekent meer inkomsten. Ook in de zomer, zegt KHN.

Vanwege de energiecrisis adviseert de branche-organisatie om toch op het verbruik te letten. Zet een dimmer, een tijdklok of een bewegingssensor op de verwarmer. En kies een beschutte plaats. “Vooral bij terrasverwarmers op gas gaat anders de verwarmde lucht snel verloren.” Verder spoort KHN leden aan om duurzame terrasverwarmers aan te schaffen.

Bij Hofman hangen ook dekens over de stoelen. Van terrasverwarmings-schaamte bij gasten, vanwege de klimaatcrisis, merkt het personeel niks. “Als het koud is, gaan mensen niet naar binnen, wat logisch zou zijn, maar vragen ze juist of de heater aan mag”, zegt barvrouw Anniek van Weeghel. “Nooit vraagt iemand of ze uit mogen.”

Op het plein voor de deur wordt ondertussen het tweedaagse Bockbierfestival voorbereid. Er staan 21 gasbranders en 48 gasflessen klaar om de bierdrinkers warm te houden.

