Energiebedrijven informeren klant te laat over verhoging tarieven, bezwaar maken zinvol

Veel klanten met een variabel tarief kregen afgelopen dagen een bittere boodschap van hun energiebedrijf. De tarieven voor gas en elektra worden per 1 oktober fors verhoogd, soms met tientallen procenten. Nu blijkt dat de bedrijven daarmee de wet overtreden. De regel is dat consumenten minimaal dertig dagen voor een tariefsverhoging moeten worden geïnformeerd door het energiebedrijf, bevestigt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na berichtgeving van RTL Nieuws.

“Die dertig dagen zijn er zodat klanten nog over kunnen stappen naar een andere leverancier", legt ACM-zegsman Tjitte Mastenbroek uit. “Bedrijven moeten klanten goed en tijdig informeren.” Sommige energiebedrijven hebben in hun algemene voorwaarden kortere periodes dan die dertig dagen opgenomen, maar dat is dus onwettig.

Bezwaar maken kan

Volgens ACM kunnen consumenten bezwaar maken tegen de plotselinge verhoging. Blijft een reactie uit? Dan kan de consument naar de onafhankelijke Geschillencommissie stappen. Intussen gaat ACM in gesprek met de energiebedrijven. “Klaarblijkelijk is er onduidelijk over deze termijn", zegt de woordvoerder.

Alleen Eneco reageerde op vragen van RTL Nieuws over het te kort van tevoren informeren van klanten. Het bedrijf verdedigt zich met het argument dat het nu eenmaal het gevolg is van hun ‘inkoopstrategie’. Er wordt zo kort mogelijk voor die tijd energie ingekocht, waardoor lang onduidelijk blijft wat het energiebedrijf precies betaalt voor energie.

