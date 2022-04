En weer schat het ministerie het aantal asielzoekers te laag in: locaties 'te laat, te krap en te kort' beschikbaar

Het ministerie van justitie en veiligheid schat het aantal op te vangen asielzoekers te laag in, blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg. Ondertussen waarschuwt de organisatie die hen opvangt dat het tegen de grenzen aanloopt.

De menselijke maat is eigenlijk niet meer te garanderen, schrijft het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) in een maandag gepubliceerde verklaring. De druk is ‘onverantwoord’, zicht op een oplossing om uit de acute crisis te komen, ontbreekt.

Het Coa werkt met prognoses van het ministerie. Maar die ramingen blijken niet te kloppen. In februari 2021 bijvoorbeeld werd er gerekend op tussen de 22.000 en 33.000 asielzoekers voor dat jaar. Het werden er ruim 36.000. Afgaande op laatste prognoses lijkt de kans bovendien groot dat het Coa ook in 2022 meer mensen moet opvangen dan waar het nu op rekent.

Ook prognose voor 2022 lijkt te laag

De opvangcrisis heeft vele oorzaken, waaronder een vastgelopen woningmarkt en onwil bij sommige gemeenten. Dat daarbij de prognoses niet altijd kloppen, is deels onvermijdbaar. “Je kunt een oorlog niet voorspellen”, aldus de woordvoerder van het Coa. Hij noemt de prognoses ‘in de basis een goed middel’.

De vluchtelingen uit Oekraïne worden niet opgevangen door het Coa, maar door de veiligheidsregio's. De Oekraïners hebben dus geen invloed op het aantal beschikbare bedden in de asielopvang, en de crisis in de de opvang wordt niet door deze oorlog veroorzaakt.

De prognose voor 2022 lijkt ondertussen ook te laag omdat er geen rekening te houden met een grotere instroom van nareizigers. Dat zijn mensen die naar Nederland mogen komen omdat een gezinslid hier asiel heeft gekregen.

Sinds februari 2021 gaat het ministerie uit van 7000 mensen. Dat terwijl Nederland in de tussentijd ruim 3000 Afghanen evacueerde, van wie een deel familie zal willen laten overkomen. Ook rondde een taskforce van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) halverwege het jaar 15.000 asielzaken af die lang waren blijven liggen, en is het aantal asielverzoeken in 2021 hoger geweest dan men in februari van dat jaar dacht.

Nareizigers zouden geen verrassing moeten zijn

Volgens Vluchtelingenwerk is het aantal nareizigers de laatste jaren vaker te laag ingeschat, wat volgens een woordvoerder verrassend is. “De IND zou goede prognoses kunnen maken voor nareis, omdat veel gegevens vooraf bekend zijn.”

De ramingen komen uit de Meerjarenproductieprognoses (mpp), die in principe twee keer per jaar worden gemaakt door het ministerie van justitie en veiligheid. De onderliggende methodes en besluitvorming zijn niet openbaar, maar uit een onderzoek van Regioplan uit 2020, over de manier waarop de prognoses tot stand komen, blijkt dat de die voor de asielinstroom gebaseerd zijn op gegevens van ‘een expert’ van het ministerie. ‘Hiervoor bestaat geen vaste, gestructureerde of geformaliseerde werkwijze’, aldus het rapport.

De financiering van het Coa is deels afhankelijk van de prognoses, en de organisatie vraagt al jaren om een meer structurele manier om asielzoekerscentra te financieren. Nu krijgt het Coa elke keer dat er meer asielzoekers zijn meer geld, maar moet het ook geld inleveren als minder mensen binnenkomen.

Locaties zijn nu vaak ‘te laat, te krap en te kort’ beschikbaar, schreef het Coa maandag in een verklaring. Van de 107 locaties die het nu heeft, zijn er 37 tijdelijk. Het Coa vraagt om grotere locaties die voor lange tijd in gebruik genomen kunnen worden.

