En weer gaat het land iets verder op slot: dit zijn de nieuwe maatregelen

- Cultuur en ontspanning

Bioscopen gaan in ieder geval de komende twee weken dicht. Dit geldt ook voor theaters, bibliotheken, dierentuinen, buurthuizen, seksclubs, casino's, pretparken en musea. Het devies is, zei Rutte tijdens de persconferentie: “Blijf zoveel mogelijk thuis.” Zwembaden moeten eveneens de deuren sluiten, net als sauna’s.

- Bijeenkomsten

Buiten op straat mogen mensen nog slechts in tweetallen samenkomen, gezinsleden zijn uitgezonderd van deze beperking. Ninnen kunnen nog maximaal twee gasten op bezoek komen. Het maximum aantal toegestane bezoekers van uitvaarten en bruiloften gaat verder naar beneden, naar respectievelijk dertig en twintig.

- Sport

Het kabinet wil burgers zoveel mogelijk laten sporten vanwege het belang voor de fysieke en mentale gezondheid. Wel klinkt de oproep om dit zoveel mogelijk individueel én buiten te doen. Toch blijven de sportscholen open, al worden de groepslessen tijdelijk verboden.

- Jaarwisseling

Het kabinet worstelt met de steeds luidere maatschappelijke oproep om vuurwerk dit jaar te verbieden. Politie, burgemeesters en artsen zeggen dat ze hun handen vol hebben aan corona en het afsteken van vuurwerk, met slachtoffers en opstootjes tot gevolg, er niet bij kunnen hebben. De Tweede Kamer voelt er wel voor, mits handelaren en verkopers worden gecompenseerd. CDA’er Chris van Dam zei dat zijn partij ‘niet doof’ is voor de geluiden vanuit de samenleving. Het kabinet zegt nog enkele weken nodig te hebben voor een definitief besluit.

- Reizen

Een vakantie of andere trip naar het buitenland zit er voorlopig niet meer in. Het kabinet ontraadt alle reizen naar andere landen. Dit geldt niet alleen voor de kerstvakantie, maar zeker ook voor de eerste helft van januari. Bovendien doelt het kabinet niet alleen om de gebieden met code rood of oranje, maar ook met code geel. In de praktijk betreft dit alle landen; geen enkel land heeft op dit moment de veilige kleurcode groen.

- Horeca

De bestaande maatregelen voor de horeca (cafés en restaurant dicht, hotels mogen na 20.00 uur geen drank meer schenken) blijven gelden tot in ieder geval half december.

- Regionale lockdown

Het kabinet overweegt om in de zwaarst getroffen regio's (op dit moment rond Rotterdam, Dordrecht en in Twente) nog scherpere maatregelen te treffen. Tijdens de persconferentie noemde Rutte als voorbeeld het stoppen van het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs, het invoeren van een avondklok en het sluiten van de detailhandel. Een beslissing hierover kan over enkele weken vallen.

