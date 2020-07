En toen beet de reclamewaakhond in de nek van de blauwe zwaan

In een reclame wierp luchtvaartreus KLM eerst de vraag op: kan een vliegtuig al 100 procent op groene brandstof vliegen? Nee, gaf KLM toe. Om daar nog aan toe te voegen: maximaal 50 procent van de vliegtuigtank kán duurzaam gevuld zijn, wegens strenge kwaliteitseisen.

Wacht eens, dacht lezer Eric Stam, dat zou nog steeds ongelooflijk veel zijn. Hij vertrouwde de suggestie dat KLM lekker op dreef is met ‘groen’ vliegen totaal niet en wilde weten welk aandeel van de KLM-brandstof nu werkelijk groen is. Dat stond er niet bij, in de gewraakte advertentie. 0,18 procent, bleek toen de reclamewaakhond zijn tanden in de blauwe zwaan zette. 0,18 procent, dat is dus die gouden ring. Slechts een vleugje, tussen de ontelbare jerrycans vol vuile kerosine: de lelijke aap waar KLM de wereld mee overvliegt.

Een beetje overdrijven mag in reclames wel, daar zijn ze voor. Maar dat de vliegtuigmaatschappij de indruk wekte dat een halve vliegtuigtank duurzaam gevuld kan zijn, is volgens de RCC oneerlijk en ontoelaatbaar. Klager Eric Stam, docent op een mbo-opleiding luchtvaartdienstverlening, reageerde blij op de uitspraak, die KLM opdraagt om de reclame te schrappen. Hardleers is KLM wel. In 2013 kreeg het bedrijf dezelfde berisping van de RCC, na eenzelfde klacht.

