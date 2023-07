Emmen is blij dat de koning eindelijk zijn verjaardag in Drenthe komt vieren

Koning Willem-Alexander viert zijn 57ste verjaardag in 2024 in Emmen. De koning en de leden van zijn gezin reizen op zaterdag 27 april 2024 naar de stad in de provincie Drenthe voor Koningsdag, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekend.

Het is de eerste Koningsdag die in Drenthe gevierd wordt. Maar liefst 21 jaar geleden vierde de koninklijke familie Koninginnedag in provincie: de toenmalige koningin Beatrix bezocht in 2002 Hoogeveen en Meppel met een aantal leden van de koninklijke familie.

Er werd in Emmen al heel lang gehoopt op een Koningsdageditie in de stad, zegt centrummanager Laurens Meijer. Hij is blij verrast door het nieuws. “Het is al zo lang geleden. Ik ben enorm enthousiast. Emmen is een veelzijdige gemeente, dat willen we graag laten zien”.

Natuurgebieden en dierentuin

Over de invulling van de dag wordt op een later moment meer bekend. Dagblad van het Noorden meldt dat inwoners van Emmen gevraagd wordt om met leuke ideeën te komen. Daar komt een digitaal ideeënbusje voor, en er worden bijeenkomsten georganiseerd. Meijer gaat zich niet bezighouden met de agenda, maar zal de verbindende factor zijn tussen de gemeente en ondernemers in Emmen. “Onwijs tof om aan mee te mogen werken”.

De ondernemer hoopt dat Emmen zich van al zijn kanten kan laten zien. “Ik hoop dat het centrum wordt gekozen, de pleinen in de stad lenen zich goed voor allerlei activiteiten. Of misschien gaan ze rijdend door de gemeente; we hebben ook diverse mooie natuurgebieden, en de dierentuin natuurlijk”.

Emmen bungelt al jaren onderaan de lijst aantrekkelijke grote gemeenten om te wonen. “Maar op Koningsdag gaan we het tegendeel bewijzen”, zegt Meijers.

Lees ook:

Tweede lustrum van de koning een kleurrijk spektakel

In aanloop naar zijn tweede lustrum als koning werd er kou voorspeld voor Willem-Alexanders verjaardag. Toch scheen in Rotterdam niet alleen de zon, ook de ontvangst van de koninklijke familie was veel warmer dan verwacht.