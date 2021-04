EMA: voordelen AstraZeneca-vaccin wegen zwaarder dan zeer zeldzame bijwerkingen

Dat heeft het EMA woensdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie in Amsterdam. Er is weliswaar een verband tussen de bijwerkingen en het vaccin - er zijn enkele gevallen van trombose herleid tot het vaccin. De voordelen van het vaccin wegen echter zwaarder dan het zeer kleine risico op de vorming van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), concluderen onderzoekers die alle meldingen tegen het licht hebben gehouden.

Het EMA wijst er nog eens op dat Covid-19 kan leiden tot ziekenhuisopname, dat mensen eraan kunnen overlijden en dat het vaccin van AstraZeneca dat kan voorkomen. Coronavaccins zijn bovendien schaars.

De experts van het veiligheidscomité zien een “mogelijk verband” tussen het vaccin en de ernstige bloedafwijkingen. Ze onderzochten 86 meldingen, waarvan er 18 fataal afliepen, op een totaal van zo’n 25 miljoen mensen die het vaccin kregen toegediend. Ter vergelijking: het RIVM schat dat in Nederland tussen de 1 procent en 1,3 procent van alle coronabesmettingen fataal afloopt. In ons land is de zeldzame combinatie van trombose en te weinig bloedplaatjes tot nog toe vijf keer gemeld. Een vrouw overleed hierdoor aan een longembolie.

Ook andere mensen die in de twee weken na de prik overleden, waren in de meeste gevallen vrouwen. De meesten waren jonger 60 jaar. Toch kan EMA op basis van het huidige bewijs niet bevestigen dat er ‘specifieke risicofactoren’ zijn, zoals leeftijd of geslacht. Het zeldzame gecombineerde ziektebeeld komt mogelijk voort uit een immuunrespons, laat EMA weten. Een soortgelijke reactie wordt soms veroorzaakt door een trombosemedicijn, heparine.

Om 18:00 zullen de Europese gezondheidsminister per videoverbinding vergaderen over wat de conclusies van het EMA betekenen voor de te volgen vaccinatiestrategie in Europa. Het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut is een belangrijke pijler in de vaccinatiestrategie, ook in Nederland. Nederland stopte het vaccineren binnen bepaalde leeftijdsgroepen al eerder tijdelijk, tot er meer duidelijkheid was over de bijwerkingen. Groot-Brittannië, niet gebonden aan de in de EU te volgen strategie, maakte vanmiddag bekend jongeren onder de 30 al een alternatief vaccin aan te gaan bieden, zo meldde de BBC.

