‘EMA beoordeelt maandag al Pfizer-vaccin’

Het bureau had eerder nog 29 december aangehouden als uiterlijke datum voor het zwaarwegende advies over het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat wordt dus al voor de kerst. De NOS meldt dat ook de Nederlandse toezichthouder CBG bevestigt dat er komende maandag inderdaad een extra bijeenkomst van de EMA staat gepland. Als er voldoende data zijn, kan er een goedkeuring komen, zegt een woordvoerder. Zo niet, zal de beoordeling worden doorgeschoven naar de 29ste.

Als het EMA maandag inderdaad het eerste coronavaccin goedkeurt, laat de Europese Commissie dat nog voor Kerstmis toe. Dat betekent dat het in de EU verkocht en gebruikt mag worden. “Dat doen we binnen drie dagen”, zegt een woordvoerder van de commissie. De EU heeft het bewuste vaccin vooruitbesteld.

Pfizer meldt dat het meteen kan beginnen met leveren van het vaccin, zodra de toestemming er is. “Wij wachten het definitieve commentaar van de EMA af. Maar in theorie kunnen wij leveren vanaf het moment dat er een positieve opinie is over het vaccin”, aldus de zegsman. Of een mogelijk eerdere levering ook invloed heeft op het tempo van vaccinatie in Nederland, weet Pfizer niet. “Daarover gaan wij niet, maar de GGD.” Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat er nog niet beloofd kan worden dat er dan ook dit jaar al kan worden begonnen met vaccineren.

Nederland krijgt zo’n 500.000 doses van het Pfizer-vaccin, voor bescherming zijn twee inentingen nodig. Volgens de makers is het vaccin dan voor 95 procent effectief. Als eerste komen zorgmedewerkers van verpleeg- en gehandicapteninstellingen aan de beurt. Coronaminister Hugo de Jonge zei eerder dat Nederland “zo vroeg mogelijk in januari” gaat beginnen met vaccineren. Daarmee is hij niet te optimistisch, zei de minister vorige week.