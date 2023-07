Els Bouman (73) en Kees Henselmans (74) regelden hun mantelzorg alvast, maar daar was wel een zak geld voor nodig

Ouderen moeten zelfredzamer worden, wil de overheid. Els Bouman en Kees Henselmans bewonen een premantelzorgwoning in de tuin van Els’ dochter in Almere. Een gezellige oplossing voor het ouder worden. ‘Maar dit kan alleen als je er geld voor hebt.’

Je schoonmoeder in de tuin? Er waren wat vrienden die met een mengeling van interesse en ongeloof de vraag stelden, maar Mike Zwart was gedecideerd. Jazeker, voor Els en haar echtgenoot Kees kwam er een premantelzorgwoning in de achtertuin van zijn Almeerse huis. Met uitzicht op de paarden in de wei, een terrasje op het zuiden en van alle gemakken voorzien. Op die manier kunnen ze nog zelfstandig door het leven. En hebben Els en Kees later zorg nodig, dan is die slechts enkele voetstappen verwijderd.

Het idee kwam in de coronajaren ter sprake. Els (73) en Kees (74) woonden nog naar volle tevredenheid in hun rijtjeshuis in Naarden. De toekomst? “Ik had een hypotheek die doorliep tot mijn 84ste”, zegt Els op de bank van haar ruime tuinwoning. “Daarna zouden we naar een appartement gaan, was het plan. Nou ja, plan. Eigenlijk dachten we nooit over later na. Totdat mijn dochter Muriël vroeg of we hier kwamen wonen. De vraag of we alles in Naarden wilden achterlaten, werd tijdens corona beantwoord. We misten de contacten niet zo. Toen zijn we er werk van gaan maken.”

Kosten: ruim twee ton

Ze bewonen hun omgebouwde atelier (100 vierkante meter, kosten inclusief inrichting: ruim twee ton) nu een jaar. Daarmee waren ze Conny Helder ruimschoots voor. De – inmiddels demissionaire – zorgminister riep afgelopen week dat ouderen vaker zelf hun eigen zorg zullen moeten regelen. ‘Denk na over hoe je oud wil worden’, luidt de boodschap van de bewindsvrouw.

Daar zit wat in, vinden Els en Kees. “Een heel goed idee”, zegt Els zelfs. Maar ja, ze heeft makkelijk praten. “Mevrouw Helder kan het allemaal mooi zeggen, er moet wel geld zijn. En ruimte. De oplossing die wij nu hebben, kun je niet organiseren als je in een volksbuurt woont.” “Dat is utopisch”, valt Kees zijn geliefde bij. Els: “Maar de verzorgingsstaat die Nederland was, die is er niet meer. Kan ook niet. Ik vind het logisch om naar rato mee te betalen aan onze eigen zorg. Al moet iedereen nog wel op thuiszorg en wijkverpleging kunnen rekenen.”

In Almere had nog niemand van een premantelzorgwoning gehoord

Voor een premantelzorgwoning zoals zij die nu bewonen, bestaan nog geen landelijke regels. Sommige gemeenten houden er een beleid op na. Almere doet dat sinds de aanvraag van Els en Kees, legt Els’ dochter Muriël uit. “Kees en mijn moeder hebben nog geen zorgindicatie. Mantelzorgwoningen zijn algemeen bekend, maar in Almere had nog nooit iemand van een premantelzorgwoning gehoord. Ik heb toen D66 aangeschreven. Die partij heeft het in de gemeenteraad ingebracht en alle partijen waren vóór. Er zijn een paar regels: de bewoners moeten familie zijn, ouder dan 67 en de verwachting moet zijn dat ze binnen tien jaar mantelzorg nodig hebben. De kans lijkt me best groot dat wij tegen die tijd voor ze moeten koken.” Els: “Als ik 83 ben, heb ik vast steunkousen nodig”.

Voorlopig zijn de rollen echter omgedraaid. Oma kookt regelmatig voor de kleindochters van een deur verderop, Kees brengt de meiden naar turnen of atletiek en voert soms de paarden. “En ik heb me aangemeld als huismeester voor hun woning, er is altijd wel wat te doen. We zijn er voor elkaar.” “Ja, we zijn goede buren”, lacht Els. Muriël: “We hebben op dit moment meer baat bij jullie dan andersom. Het is wel fijn dat we niet bij elkaar naar binnen kijken. Iedereen heeft zijn privacy.” Els: “Er zijn ook dagen dat we alleen maar naar elkaar zwaaien, als we langs elkaars woning lopen”.

‘In zuidelijke landen is het normaal om ouders in huis te nemen’

Want echt op elkaars lip zitten, is nog wel een ander verhaal. Els en Kees wonen nu feitelijk in een eigen woning, waarvoor ze huur betalen aan Muriël en Mike. Ze hebben geen eigen adres, maar bewonen wel een op zichzelf staand WOZ-object. “In zuidelijke landen is het normaal om ouders in huis te nemen”, weet Muriël. “Vrienden van ons in Toscane hebben dat gedaan. Ze hebben moeder uit Zuid-Italië gehaald en een eigen kamer gegeven. Dat gaat een stap verder dan dit.” Kees trekt een bedenkelijk gezicht. “Ze bemoeit zich misschien overal mee. Je hebt hele bazige oudjes, hè. Dan is onze oplossing een betere.”

Ook als het moment komt dat Els en Kees echt zorg nodig hebben? “Ja, dan vormen mijn man en ik de eerste zorglijn”, zegt Muriël. “Wij worden dan de mantelzorgers. En als mijn moeder overlijdt, blijft Kees hier gewoon. Dat hebben we afgesproken en vinden we heel vanzelfsprekend. Ook Mike. Nou ja, hij hoeft misschien niet per se de billen van mijn moeder af te vegen. Maar verder zijn we daar wel over uit.”

Lees ook:

De overheid rekent op de liefde van de mantelzorger - maar zitten daar ook grenzen aan?

Terwijl de overheid zich terugtrok, werd een groter beroep gedaan op de burger zelf, ook in de ouderenzorg. Maar hoeveel liefde kan je van mantelzorgers vragen om het zorgstelsel overeind te houden? Twee filosofen geven antwoord.