Eloise van Oranje kan wél openlijk van zich af bijten

Gravin Eloise van Oranje, het oudste kleinkind van prinses Beatrix, viert donderdag haar 21ste verjaardag. Haar populariteit groeit, zeker nadat ze uit haar slof schoot vanwege racisme.

Ze trilt van woede op een Amsterdams terras. Gravin Eloise van Oranje, het oudste kind van prins Constantijn en prinses Laurentien, gaat een drankje drinken met vrienden. Wie haar nog niet kent van haar inkijkjes in het leven van een royal op sociale media, of haar optredens in tv-programma’s, zal haar na de scène op dit terras niet snel meer vergeten.

Het nichtje van koning Willem-Alexander is er getuige van een racistisch gesprek tussen twee witte mannen en een zwarte vrouw. “Holy shit, ik ga er nú wat van zeggen”, zegt ze. Daarna loopt ze naar de man om hem tot de orde te roepen. “Dit is zó racistisch! Doe even normaal man!”, bijt ze hem toe met enkele krachttermen. “Schat”, zegt ze, “mensen moeten jou even op je plek zetten.”

Het blijkt een sociaal experiment van een nieuw tv-programma dat onderzoekt waar de morele grens van omstanders ligt. Het voorval wordt gefilmd met een verborgen camera. De makers zeggen dat de gravin toevallig aanwezig was.

Of dat nou waar is of niet, de actie krijgt enorme bijval. De gravin wordt alom geprezen voor haar optreden tegen racisme.

Het leven van de koninklijke familie wordt zo veel mogelijk afgeschermd

Zelden hoor je van de Oranjes hoe ze echt over zaken denken, wat ze voelen en hoe ze reageren als ze boos zijn. In Nederland wordt het leven van de koninklijke familie zo veel mogelijk afgeschermd. Over het privéleven van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, die afgeschermde accounts hebben op sociale media, is weinig bekend. De zeldzame inkijkjes in hun levens worden zorgvuldig georkestreerd.

Eloise van Oranje breekt met die traditie. Ze verwierf grote bekendheid als influencer, wat haar de bijnaam ‘gravinfluencer’ opleverde. De gravin is een van de gezichten van cosmeticamerk L’Oréal Paris, verkoopt tweedehands kleding en wordt veelvuldig uitgenodigd voor tv-programma’s.

Op sociale media deelt ze vooral foto’s van zichzelf in verschillende outfits en van tripjes over de grens met haar moeder, prinses Laurentien, die enorme populariteit verwierf als steunpilaar van gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Via Eloise van Oranje is er af en toe ook een andere kant van de koninklijke familie te zien. Zo filmde ze haar ouders en zette ze de beelden op online videoplatform TikTok, terwijl haar vader Constantijn, de jongere broer van koning Willem-Alexander, een gek dansje uitvoerde.

Die video werd later trouwens verwijderd, wat de vraag opwerpt of haar online activiteiten niet een doorn in het oog zijn van de Oranjes. De gravin zette ook een foto op internet van de familiebrunch van Beatrix, die zelf altijd erg terughoudend was in het delen van persoonlijke informatie.

Meer vrijheid, maar ook minder bescherming

Als derdegraads familielid van de koning valt Eloise van Oranje niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid, wat haar meer vrijheid geeft, maar ook minder bescherming biedt. Haar privéleven wordt niet afgeschermd door de mediacode, die ervoor zorgt dat het gezin van de koning niet door pers wordt gefotografeerd in hun privétijd.

Dat betekent dat andere familieleden in principe wel overal op de foto gezet kunnen worden, zoals een rokende Eloise van Oranje bij een café in Amsterdam in 2020. De foto werd op de voorpagina van showbizzblad Weekend gezet. De student aan de hotelschool voelde zich daar erg ‘oncomfortabel’ bij, schreef ze op sociale media, al zoekt ze met haar publieke optredens zelf dus ook veelvuldig de publiciteit op.

Van Oranje wil kunnen genieten van het studentenleven en vindt zichzelf een ‘normaal meisje met een titel’, zei ze in 2020 in het Jeugdjournaal. “Ik kan er niets anders van maken eigenlijk. Het is niet zo dat ik me anders ga gedragen omdat ik in een speciale familie zit.”

Toen haar broertje Claus door hetzelfde blad op de cover werd gezet met het nieuws dat hij wegens puberproblemen naar een kostschool gestuurd zou zijn, nam ze het voor hem op. Van Oranje schreef aan de journalist dat het een ‘raar idee’ is om te suggereren dat Claus weggestuurd wordt. Hij is namelijk volgens haar de ‘leukste en sociaalste’ jongen. ‘En ook nog eens een geweldige broer.’ Ze vraagt zich af hoe je zo over een jonge jongen kunt praten ‘en niet kunt verwachten dat het hem niets doet. Doe normaal en hou je negatieve mening die op niks is gebaseerd voor je.’

‘Ik vind dat soort opmerkingen niet fijn’

Ze bijt geregeld van zich af, onder meer toen gesuggereerd werd dat ze door haar familieconnecties geslaagd zou zijn voor haar eindexamen. ‘Ik vind dat soort opmerkingen niet fijn. U heeft het over een zeventienjarig meisje. Denk even na voordat u dit soort woorden plaatst’, schreef ze op Instagram.

Onlangs ontstond er ophef toen de gravin zich in badpak had laten fotograferen voor een tv-programma. Dat was een ‘grensgevalletje’, zei royaltydeskundige Jeroen Snel in RTL Boulevard. Hij is van mening is dat leden van de koninklijke familie niet in badkleding te zien zouden moeten zijn.

Met ruim 360 duizend volgers op haar Instagramaccount was er veel bijval voor de gravin. Bekend Nederland hees zich spontaan in badpak met de vraag ‘Mag dit wel van Jeroen Snel?’

Eloise van Oranje vond het ‘hartverwarmend’ om te zien hoe veel mensen haar steunen ‘en mij laten zijn wie ik ben’.

