Ella Vogelaar is voor altijd verbonden met haar krachtwijken

Vogelaar was minister in het vierde kabinet-Balkenende, nadat ze eerder vicevoorzitter was van de FNV en een poging deed voorzitter te worden van die vakbond. In het kabinet nam zij de portefeuille voor haar rekening (wonen, wijken en integratie), die volgens de toenmalige partijleider Wouter Bos, deelname van de PvdA aan een coalitie met het CDA moest rechtvaardigen. In het regeerakkoord werd uitgebreid aandacht besteed aan de manier waarop het kabinet wilde proberen achterstandswijken in tal van steden leefbaarder te maken en de bewoners meer kansen te geven. De wijken werden ‘krachtwijken’ genoemd en Vogelaar werd geacht dat beleid uit te voeren.

De voormalige vakbondsbestuurder toonde daarbij een sterke persoonlijke betrokkenheid, maar wist zelfs in haar eigen partij uiteindelijk geen steun te behouden voor haar beleid.

Zij kwam in conflict met Wouter Bos, zelf minister van financiën en in het kabinet werd gesteggeld over de financiering van haar wijkenaanpak. Het conflict leidde uiteindelijk tot haar voortijdig vertrek. Volgens een verklaring van Bos en de toenmalige fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, Mariëtte Hamer, had Vogelaar onvoldoende resultaten geboekt en had ze ook te weinig gezag om die resultaten in de toekomst wel te bereiken.

Geruchtmakende confrontatie met omroep PowNed

Vogelaar was overtuigd van de mogelijkheden tot integratie van bijvoorbeeld moslims. In een interview met Trouw stelde zij ooit dat de islam uiteindelijk op de lange termijn net als het christendom en het jodendom een fundament zou worden onder de Nederlandse cultuur. Het kwam haar op zware kritiek te staan vanuit de Tweede Kamer. PVV-fractievoorzitter Geert Wilders stelde in een debat over haar uitspraken: ‘Dat mens is gek’.

De beeldvorming rond Vogelaar was uitgesproken negatief. Dat werd mede veroorzaakt door een geruchtmakende confrontatie met een ploeg van de omroep PowNed. De verslaggever bleef doorvragen, terwijl Vogelaar trachtte aan de camera te ontkomen. Ook de geld verslindende aankoop van het passagiersschip ss Rotterdam door een woningcorporatie en haar vergoelijkende reactie daarop deed haar gezag in de Kamer geen goed.

