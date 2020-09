Elke week andere buren: Hindeloopers zijn het zat

Blijft het verbod op recreatief gebruik van (tweede) woningen in de oude kern van Hindeloopen bestaan of komt er een verruiming? De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân spreekt er dinsdag over.

Elke week heeft ze andere buren. Willy Amsterdam (61) uit Hindeloopen woont naast een recreatiewoning die als ‘Skippers Inn’ wordt verhuurd aan vakantiegangers. Buiten aan de terrastafel in de tuin, die grenst aan het water van de Elfstedenroute, vertelt ze dat ze er zich onvrij door voelt. “Recreanten zitten buiten, staren me aan, zitten te barbecueën. Ze hebben vakantie en een ander levensritme. Ik voel me er niet prettig bij.”

In de oude kern van Hindeloopen is recreatieve verhuur van woningen aan toeristen sinds 2005 verboden. Al staat dat in het bestemmingsplan, toch wordt de verhuur van recreatiewoningen in de oude kern gedoogd. “Maar het is niet legaal”, onderstreept Amsterdam. Omdat de gemeente niet handhaafde bij de ruim veertig recreatiewoningen, liep de irritatie op, vertelt Hindelooper Dirk Blom (21). “Mensen zijn er klaar mee.”

‘Vier keer ons inwonersaantal’

Willy Amsterdam, Jaap Kruis (40) en Jaap Zijlstra (53) stuurden in 2018 een brief naar de gemeente met het verzoek om het verbod te handhaven. “Sindsdien is er geen woning meer verkocht voor recreatief verhuur.” Tegen toeristen zijn ze zeker niet, beklemtonen ze, er is ruimte genoeg voor toeristen. Zijlstra: “We hebben hier 3700 slaapplekken op twee campings en een hotel. Dat is vier keer ons inwoneraantal.”

Door de handhavingsverzoeken is de gemeente wettelijk verplicht om legalisering te onderzoeken en het huidige bestemmingsplan onder de loep te nemen, zegt wethouder Erik Faber (GroenLinks). Hij sprak hierover recentelijk met ondernemers, vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang en ook met tegenstanders. Het college van b. en w. stelt voor recreatief medegebruik onder voorwaarden mogelijk te maken. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân neemt hierover eind deze maand een besluit.

De discussie speelt al jaren in de kleine stad aan het IJsselmeer (900 inwoners, 380 woningen). Door recreatieve verhuur lopen jonge gezinnen en starters woningen mis en de huizenprijzen worden opgedreven, luidt de klacht. Daar komt bij dat toeristen weinig bijdragen aan de sociale samenhang. Hun kinderen gaan niet naar de enige basisschool en lid worden van de verenigingen doen ze logischerwijs evenmin. Volgens wethouder Faber blijkt uit onderzoek van de gemeente dat recreatieve bewoning niet zo ontwrichtend werkt op de leefbaarheid als wordt verondersteld. Daar twijfelt Dirk Blom sterk aan. “Als je geen gezinnen meer houdt, bloedt de stad dood.”

'Hindeloopen is hierdoor sterk gepolariseerd’

Uit een enquête van Plaatselijk Belang, afgelopen juli, bleek dat 85 procent van de leden tegen ‘deeltijdhuizen’ is – sommige Hindeloopers werden speciaal lid om te kunnen stemmen. Dat cijfer kun je gerust doortrekken naar alle inwoners, menen Kruis, Zijlstra en Amsterdam.

De verhuurders van de Skippers Inn zijn Dirk en Minke van der Kooij. Het handhavingsverzoek heeft grote impact op hen. “Hindeloopen is hierdoor sterk gepolariseerd, dat komt de leefbaarheid zeker niet ten goede,” laten ze per mail weten. Ze ontkennen dat er een probleem is met tweede woningen en juichen het collegevoorstel toe.

Titus Stallmann is van zijn familie de achtste generatie die in de pittoreske Elfstedenstad woont. De ondernemer, actief in het Hindelooper schilderwerk, vindt toerisme economisch van groot belang. Hij ziet dat er sinds corona steeds meer animo komt van mensen die een tweede huis zoeken in kustplaatsen als Hindeloopen, Makkum, Stavoren en Workum. Sinds 2005 is er veel veranderd, vindt hij. "Waarom zou je recreatieve bewoning niet onder bepaalde voorwaarden kunnen toestaan?” Er moet een gulden middenweg mogelijk zijn, redeneert Stallmann, tussen het volledig vrijgeven, wat volgens hem niemand wil, en het onder condities toestaan. “Stel bijvoorbeeld een quotum in voor het aantal tweede woningen.”

