Elke drie dagen verdubbelt het aantal Nederlanders dat overlijdt aan de ziekte Covid-19. Die regelmaat houdt al een week aan. Voor die tijd ging de verdubbeling sneller, maar dat had te maken met de lage aantallen waardoor de invloed van toevalligheden groter is.

Dezelfde regelmaat is terug te zien in het aantal patiënten die naar het ziekenhuis moeten; elke drie dagen een verdubbeling. Weliswaar met een lichte afbuiging naar de gewenste kant. Van een verdubbeling is alleen nog sprake als er ruim naar boven wordt afgerond.

Toch zijn het niet de cijfers die Nederland hoopte te zien. Maar het is dan ook te vroeg om de effecten te meten van de maatregelen, stelt het RIVM. Dat komt eind deze week. Daarom ook dat het aantal doden dinsdag sneller steeg dan eerder. 63 patiënten overleefden Covid-19 niet. Daarmee zijn er nu in totaal 276 Nederlanders overleden aan de ziekte.

Het is nog te vroeg om van een trend te spreken

De grootste zorgen gaan uit naar de afdelingen intensive care. Kunnen zij de verwachte toestroom aan? De scenario’s gaan uit van 500 tot 1000 patiënten deze week op de ic’s. Als in de loop van deze week blijkt dat ziekenhuizen richting de 1000 gaan, moeten zij weliswaar meer plaats maken, maar dan is het aantal patiënten nog op te vangen. Dinsdag lagen er 546 patiënten op de ic’s aan de beademing. Dat zijn er 59 meer dan gisteren. Daarmee is de stijging lager dan maandag, maar het is te vroeg om van een trend te spreken.

Mocht de stijging volgende week alsnog de hoogte in schieten, dan zullen ziekenhuizen ook buiten de ic’s beademingsapparaten neerzetten en intensivisten personeel versneld leren hoe zij om moeten gaan met beademing.

In Nederland is ongeveer de helft van de patiënten aan de beademing jonger dan 50 jaar. Datzelfde beeld is terug te zien in New York, blijkt uit cijfers die dinsdag naar buiten kwamen. 56 procent is nog geen 50. Het virus lijkt jongeren onder de 20 te sparen. Ook dat is gelijk aan het beeld in Nederland. In totaal zijn 16 jongeren onder 20 opgenomen in het ziekenhuis; een fractie van het totale aantal. Na het 25ste levensjaar neemt de kans op ernstigere symptomen toe.

Wat opvalt, is het hoge aantal sterfgevallen

Wat in internationaal perspectief blijft opvallen aan de Nederlandse cijfers is het hoge aantal sterfgevallen. Duitsland bijvoorbeeld heeft drie keer zoveel geregistreerde besmettingen, maar slechts de helft van het aantal sterfgevallen. Dat heeft vooral te maken met het Nederlandse beleid om niet meer te testen, tenzij het om risicogroepen gaat.

In veel landen zijn cijfers bekend over patiënten die zijn genezen. In Nederland houdt het RIVM deze cijfers niet bij omdat nu eenmaal niet bekend is hoeveel mensen er zijn besmet, en dus ook niet wanneer zij zijn genezen.