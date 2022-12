Elke dag worden drie jongeren opgepakt met een verboden wapen

Elke dag houdt de politie drie tot vier minderjarigen aan met een verboden wapen op zak. Agenten signaleren dit jaar een sterke toename van verboden wapenbezit onder jongeren. Het afgelopen jaar zijn ruim 1200 jongeren in de kraag gevat met een mes, vuurwapen of verboden vuurwerk. In de helft van de gevallen gaat het om verboden vuurwerk, al vindt de politie steeds vaker wapens en steeds minder vaak vuurwerk, benadrukt de politie.

Alleen al het aantal aangehouden jongeren met een mes op zak vertienvoudigde in vier jaar tijd naar ruim 300. Bij vuurwapens steeg het aantal van 27 gevallen in 2019 naar 144 dit jaar.

Al langer is er bezorgdheid over de betrokkenheid van bewapende jongeren bij zware criminaliteit. Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak die RTL Nieuws opvroeg, blijkt dat in de eerste tien maanden van dit jaar 56 minderjarigen zijn veroordeeld voor (poging tot) moord of doodslag. Dit aantal ligt hoger dan in de jaren 2013 (50) tot en met 2020 (50), terwijl de cijfers over 2022 nog niet compleet zijn.

Verheerlijking van wapens

Martin Sitalsing, expert op gebied van zorg en veiligheid bij de politie, noemt de cijfers zorgelijk, maar niet verrassend. “Politiemensen op straat ervaren dagelijks dat jongeren het steeds normaler vinden om een wapen te dragen”, zegt hij in een bericht op de website van de politie. “Als je een wapen op zak hebt, is de kans groter dat je het ook daadwerkelijk gebruikt. Met alle risico’s op ernstig of zelfs dodelijk letsel.”

De politie doet geen onderzoek naar de achtergronden van wapenbezit, maar heeft wel een idee wat mogelijke oorzaken kunnen zijn. Sociale media worden genoemd als platformen waar relatief veel dreiging met geweld is te zien. Op internet wordt wapenbezit verheerlijkt en is een wapen een statussymbool geworden, bijvoorbeeld in de muziek van drill-rappers. Een andere mogelijke oorzaak die de politie noemt, is de stijging van het aantal geweldsmisdrijven door bewapende jongeren.

De politie zet naar eigen zeggen stevig in om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan. Dat kan ook een verklaring zijn voor de gerapporteerde stijging. Sitalsing: “We controleren mensen, al dan niet in het kader van preventief fouilleren, en zoeken actief naar signalen van wapenbezit. Bijvoorbeeld op sociale media.”

Het ministerie van justitie en veiligheid investeert komende jaren ruim 140 miljoen euro per jaar om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met wapens en misdaad.

