Elk leven telt, is de boodschap op het Museumplein: Ook dat van Bas van Wijk

“Hoeveel moeten er nog komen”, zingt Bart Zeilstra (alias Baas B.) even na twaalf uur vanaf het podium. “Hoeveel moeten er nog gaan”, gaat hij verder. De door de hitte enigszins lamgeslagen demonstranten veren op, en joelen en applaudisseren richting de Amsterdamse zanger, die met zijn nummer ‘Zinloos’ overduidelijk een gevoelige snaar raakt.

De tekst van de hit uit 2004 gaat over burgers die door zinloos geweld om het leven komen. De stem van Baas B. galmt door de speakers: “Wat is er na al die jaren nou veranderd? Bas stond op tegen onrecht. Vijf kogels is het antwoord van de dader.” Opnieuw klinkt luid gejoel.

De tientallen demonstranten verzamelden zich zondagmiddag op het Museumplein in de hoofdstad, om hun aversie te uiten tegen de moord op Bas van Wijk (24), vorige week zaterdag bij het Amsterdamse recreatiepark de Oeverlanden. Van Wijk zou zijn neergeschoten nadat hij een vriend had willen helpen van wie de horloge werd gestolen. Vier verdachten zitten nog vast. Vrijdagavond woonden honderden mensen een stille tocht bij in Badhoevedorp.

Al snel stroomden social media vol met berichten van mensen die van mening zijn dat de moord te weinig aandacht genereert, bijvoorbeeld onder politici. Ze zouden hun afkeer wel wat meer mogen uitspreken, is de gemene deler. Onder de leuzen ‘Gerechtigheid voor Bas’ en ‘ElkLeven telt’, als tegenhanger op de Black Lives Matter-beweging, organiseerde YouTubekanaal ‘Moetjehoren TV’ de demonstratie. Dat kanaal is van een 47-jarige vrouw uit Zoetermeer, die zichzelf Myra noemt, en haar credo dat ieder leven telt meermaals herhaalt op het podium.

De organisatie had duidelijk op meer animo gerekend. Maar liefst 30.000 witte rozen liggen voor het oprapen. Beeld EPA

30.000 witte rozen

“Ik ben hier eigenlijk vooral voor Bas”, zegt Kylian van der Put (24) vanachter zijn mondkapje, zittend op het gras met zijn vriend Sander Jensen (24). Via gemeenschappelijke vrienden kenden ze Bas een beetje. “Dit is voor mij absoluut geen politiek statement”, vervolgt Kylian. “Black Lives Matter ondersteun ik, evenals deze boodschap, dat ieder leven telt. Het gaat om de strijd tegen zinloos geweld.“

Helemaal vooraan het podium applaudisseert de Amsterdamse Ellen Breukels (54) fanatiek mee. Ze heeft een zoon, iets jonger dan Bas, en houdt haar hart vast, zegt ze. Ook vanwege de recente rellen in Den Haag en Utrecht. “Je wil niet weten hoe bang je tegenwoordig bent als ouder, als je kind op stap gaat.“

“Waar is Femke?”, roept een demonstrant tijdens de minuut stilte, verwijzend naar de afwezigheid van burgemeester Halsema. De kreet ontvangt geen steun. Langs het podium kijken zo’n vijftien agenten toe. Ingrijpen hoeven ze niet. De sfeer is aangenaam. Demonstranten, overwegend met mondkapje op, kletsen wat en ploffen languit op het gras. Geregeld galmt er reggaemuziek door de speakers.

Blauwe en rode stippen zijn aangebracht op het veld om de gewenste afstand te waarborgen, maar die blijken nauwelijks nodig. De organisatie had duidelijk op meer animo gerekend. Maar liefst 30.000 witte rozen liggen voor het oprapen. “Pak een bos, en geef ze aan iemand die je lief hebt”, luidt de boodschap. Veel van de aanwezigen zijn toerist. Ze pakken een bosje en vragen elkaar waar het eigenlijk voor is bedoeld.

Tussen hen begeeft ook Selwin Eisden (58) zich. In zijn witte overhemd, beige chino en met bruine hoed op oogt hij bepaald niet als een fanatiek demonstrant. Niets is minder waar. “Onbegrijpelijk dat er door het hele land verontwaardiging klinkt als George Floyd wordt vermoord, en je nu nauwelijks iemand hoort.” Dat Floyd door een politieagent om het leven kwam, maakt voor Eisden geen verschil. “Het gaat om alle vormen van zinloos geweld.”

