Elfstedenkoorts: tussen hoop en vrees

De hoop van Erik Hulzebosch

Toch zeker drie dagen was Nederland in de ban van een Elfstedentocht, maar de hoop is weer gevlogen nu rayonhoofden, organisatoren, Friese en landelijke bestuurders en meteorologen geen enkele kans zien op het evenement.

Erik Hulzebosch pakte dinsdagochtend bij het ontwaken zijn telefoon en zag meteen dat het mis was. “Dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Dat was het eerste wat ik dacht”, zegt de nummer twee van de laatste Elfstedentocht in 1997.

Vanaf maandag slaat de dooi in, zo voorspellen de weermodellen. “Over de Elfstedentocht praten, heeft echt geen zin meer”, zegt Hulzebosch. “Ik woon hier langs het kanaal en de vissen springen al bijna bij mij over de motorkap.”

Henk Angenent gaat als winnaar over de finish van de 15de Elfstedentocht in 1997. Beeld anp

Zelf pleitte hij eerder deze week voor een Elfstedentocht zonder toerrijders en zonder publiek. Al was dat misschien tegen beter weten in. De Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden sloot tot driemaal toe een tocht in deze coronapandemie uit. Onbespreekbaar, zei voorzitter Wiebe Wieling.

Schaatsminnend Nederland leek oostindisch doof voor deze boodschap. Ook politiek leiders schreeuwden om ‘de tocht der tochten’. In talkshows en kranten maakten analyses over de besmettingscijfers plaats voor speculaties over de ijsdikte in Friesland. Hulzebosch bleef er vrij nuchter onder: “De kans was nog niet eens een procent. Het moest eerst windstil worden, zonder sneeuw en vervolgens twee weken met tien graden vorst.”

De hoop van de voormalig marathonschaatser en alle rijders en rijdsters van heden is nu gevestigd op natuurijswedstrijden komend weekend of net daarna. “Een Nederlands kampioenschap of een klassieker is al fantastisch. Die wint een schaatser liever dan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Die kans verdienen ze, het voelt voor die mannen en vrouwen als een Tour de France.”

De eerste schaatsers op natuurijs vandaag in de Ryptsjerksterpolder. Beeld ANP

De vrees van de organisatie

De Elfstedentocht wordt dit jaar sowieso niet verreden, maar schaatsprovincie Friesland kan zich komend weekend wel opmaken voor een grootschalige trek naar het ijs, ook van liefhebbers buiten de provincie.

Hoewel. “Hier ligt nog bijna geen ijs”, zegt Jan Arendz, de woordvoerder van de Veiligheidsregio Friesland. “Dat is een verschil met het zuidelijker deel van Nederland. We hebben hier veel bewolking gehad, en vannacht werd het maar -2 graden Celsius. Dus dat schiet niet op. En er ligt veel minder sneeuw, terwijl sneeuw voor extra vorst kan zorgen.” Dat er minder sneeuw is gevallen, zorgt er wel voor dat de vorst van de komende dagen voor fraai ijs kan zorgen in Friesland. Want ook daar wordt het de komende dagen zo koud dat het ijs voldoende aangroeit om tochten te kunnen maken.

Kan dat in coronatijd? Jazeker, zegt Arendz, “maar er zijn wel regels. Houd anderhalve meter afstand en als het te druk wordt, vermijd dan die drukke plekken. Dat zijn dezelfde vertrouwde regels die ook voor wandelen en fietsen gelden.”

De handhaving ligt niet bij de Veiligheidsregio, maar bij de burgemeesters. “Als het te druk is en er moet een parkeerterrein worden gesloten of mensen moeten van het ijs worden gehaald, of dat nu van een ijsbaan of open water is, dan zien politie en gemeente daarop toe.” Ook bij de koek- en zopietenten zullen gemeenten erop toezien dat mensen niet samenklitten in groepjes. Die groepjes mogen dus ook niet tijdens het schaatsen ontstaan. Gemeenten raden ijsverenigingen aan een ‘coronacoördinator’ aan te stellen die toezicht kan houden en de natuurijsbaan kan sluiten voor nieuwe bezoekers als het te druk is.

Gezien het enthousiasme waarmee schaatsliefhebbers dromen over lange toertochten, moet Friesland toch rekening houden met een instroom van schaatsers van buiten de provincie. Dan kan het echt te druk worden. Over dat scenario heeft de Veiligheidsregio donderdag een overleg.

