Elektrische deelscooter verdwijnt uit Utrecht

Gauw van Utrecht Centraal naar stadion Galgenwaard? Via een deelscooter zit dat er binnenkort niet meer in: de elektrische tweewielers verdwijnen de Utrechtse straten. De gemeente ziet geen meerwaarde in de scooters en heeft besloten de vergunning niet te verlengen. “In onze stad geven we de voorkeur aan actieve vervoersmiddelen”, schrijft verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks), zoals lopen en fietsen.

Utrecht had voor anderhalf jaar een vergunning gegeven aan het bedrijf Tier, dat verspreid door de stad 300 elektrische scooters neerzette. Via een app konden gebruikers daarmee ritjes reserveren. Wat blijkt? Mensen reden gemiddeld ongeveer 3,7 kilometer met de deelbromfiets, net zoveel als met de elektrische deelfiets. Ook gebruikten ze beide voertuigen even lang.

Reizigers kunnen dus net zo goed de fiets pakken, zo concludeerde de gemeente. Andere voordelen van het stalen ros: fietsen zijn in de stad makkelijker te parkeren, anders dan de scooters passen ze in de bestaande rekken. En ze zijn minder hinderlijk dan de grotere en snellere scooters.

Wél meer deelfietsen

Het aantal deelbromfietsen in de stad zal tot eind november geleidelijk afnemen. Utrecht zet daar wel iets tegenover: de stad verhoogt het aantal elektrische deelfietsen van 500 naar 1.000. Gebruikers kunnen ritten met deze fietsen op meer plekken in de stad starten en afsluiten, en de deelfietsen kunnen voortaan ook in de binnenstad geparkeerd worden.

Of de deelscooter nooit meer door de Utrechtse straten zal zoeven, is nog maar de vraag. “Waarschijnlijk hebben deelbromfietsen wél meerwaarde als ze in regionaal verband, dus tussen gemeenten, gebruikt kunnen worden”, schrijft Van Hooijdonk. “De gemeente is in gesprek met regionale partners over de mogelijkheden voor regionaal deelvervoer.”

Lees ook:

De man achter de ov-fiets blikt terug: ‘Bij de NS heb ik moeten praten als Brugman’

In Nederland rijden meer dan twintigduizend geel-blauwe ov-fietsen rond. De bedenker van het idee, Ronald Haverman, blikt terug op het succes. ‘Bij de NS heb ik moeten praten als Brugman.’